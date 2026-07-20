League of Legends, Valorant i TFT z nowymi kontrolami rodzicielskimi. Funkcja wywołała problemy u wielu graczy

Tak wyglądają nowe zabezpieczenia… a przynajmniej miały wyglądać.

Riot Games wprowadziło nowe funkcje kontroli rodzicielskiej do League of Legends, Valoranta oraz Teamfight Tactics. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa młodszych graczy, jednak już po ich wdrożeniu pojawiły się liczne zgłoszenia dotyczące błędnego ograniczania kont także dorosłych użytkowników. Nowe opcje dla rodziców System kontroli rodzicielskiej pozwala opiekunom na zarządzanie aktywnością dzieci w grach Riot Games. Wśród nowych funkcji znalazły się m.in.: możliwość całkowitego wyłączenia czatu tekstowego i głosowego lub ograniczenia go wyłącznie do znajomych,

blokada wysyłania i przyjmowania zaproszeń do znajomych,

możliwość ograniczenia lub całkowitego zablokowania dostępu do wybranych gier Riot Games.

Krótko po uruchomieniu nowych funkcji społeczność zaczęła zgłaszać nieoczekiwane problemy. Wielu graczy informowało, że ich konta zostały automatycznie objęte ograniczeniami, mimo że są pełnoletni i wcześniej podali poprawną datę urodzenia w swoim koncie Riot. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według relacji użytkowników ograniczenia uniemożliwiały korzystanie z czatu, wysyłanie zaproszeń do znajomych, a w niektórych przypadkach nie było możliwości samodzielnego wyłączenia nowych zabezpieczeń. Jeden z graczy twierdził nawet, że ograniczenia objęły konto istniejące od 16 lat. Riot Games potwierdziło, że nowe rozwiązanie nie działało prawidłowo w League of Legends. Studio poinformowało, że rozpoczęło wycofywanie zmian właśnie w tej grze, aby naprawić błędy i przywrócić normalne działanie funkcji społecznościowych. Kontrowersje pojawiają się w momencie, gdy Riot przygotowuje się do premiery trybu League of Legends Classic, który przywróci rozgrywkę opartą na sezonie trzecim wraz ze starszymi wersjami bohaterów, przedmiotów oraz klasyczną mapą Summoner's Rift. Czekamy więc na szybkie rozwiązanie problemów