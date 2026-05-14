Niespodziewany prezent od Epic Games Store. Dodatkowa darmowa gra science fiction już do odebrania

Już dzisiaj w Epic Games Store startuje Mega Wyprzedaż 2026, w ramach której użytkownicy będą mogli odebrać dwie tajemnicze gry w prezencie. Sklep postanowił rozpocząć świętowanie trochę wcześniej i właśnie udostępnił dodatkową grę całkowicie za darmo. Gracze mogą przypisać do swojego konta Lost in the Hole, czyli pierwszoosobowy horror od Horizon Studios. Tytuł zadebiutował w grudniu 2024 roku ekskluzywnie w sklepie Epic Games. Teraz każdy samodzielnie może sprawdzić tę grę w ramach trwającej przez kilka dni promocji.

W upiornym świecie opuszczonego laboratorium czekają na ciebie mutanty i niebezpieczne eksperymenty! Szukaj wskazówek i walcz o przetrwanie! W opuszczonym, a zarazem tętniącym życiem laboratorium niespodzianki czyhają na każdym kroku, gdzie retro stylistyka lat 70. łączy się z futurystycznymi elementami science fiction. Ta gra grozy przenosi graczy do opuszczonego laboratorium osadzonego w realiach lat 70. Fabuła koncentruje się na eksperymencie biologicznym, który wymknął się spod kontroli, w wyniku czego pracownicy placówki przemienili się w zmutowane istoty. Atmosfera gry jest mroczna i pełna napięcia, a przetrwanie wymaga umiejętności, szybkiego podejmowania decyzji oraz odwagi. Głównym celem gracza jest dotarcie do najgłębszych części laboratorium i zdobycie tajemniczej próbki, jednocześnie przedzierając się przez śmiertelne pułapki i korytarze wypełnione mutantami. W opuszczonym, lecz wciąż żyjącym świecie laboratorium na każdym kroku czekają niespodzianki, ponieważ retro estetyka lat 70. spotyka się tu z futurystycznymi elementami science fiction – czytamy w opisie gry.

Dodatkowa darmowa gra w Epic Games Store

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Lost in the Hole za darmo, to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do 17 maja do godziny 01:00 czasu polskiego.