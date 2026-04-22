Jeszcze jedna gra za darmo na Steam. Pełna wersja jeszcze nie została wydana, a już produkcja rozdawana jest w prezencie

Radosław Krajewski
2026/04/22 19:40
Premiera we wczesnym dostępie odbyła się raptem pięć miesięcy temu.

Trwa darmowe szaleństwo dla użytkowników komputerów osobistych. Dopiero co informowaliśmy, że swoją propozycję prezentu przedstawił sklep Fanatical, a teraz sam Steam ma dla graczy kolejną ofertę całkowicie za darmo. Na platformie Valve możecie bezpłatnie przypisać do swojego konta grę SurrounDead Poly Construction, czyli mało znaną przygodową grę survivalową z otwartym światem. Produkcja studia LivingEveryday została wydana 28 listopada ubiegłego roku, kiedy to pojawiła się we wczesnym dostępie. Najwyraźniej tytuł nie zdołał zainteresować graczy i teraz SurrounDead Poly Construction rozdawane jest całkowicie za darmo. Wszystkie szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

SurrounDead Poly Construction to przygodowa gra survivalowa z otwartym światem, w której gracze rozwiązują zagadki, zbierają przedmioty i pokonują wszystkich przeciwników.

Gracze sterują postacią z perspektywy trzeciej osoby i mogą skakać, kucać, pływać, zbierać zasoby oraz tworzyć materiały, by wytwarzać nowe elementy, zdobywając w ten sposób broń, wyposażenie i budowle. Następnie eksplorują świat, stawiają czoła wrogom i odblokowują tekstowe łamigłówki.

Cechy gry:

  • Duży i zróżnicowany wybór broni do wyposażenia oraz swobodna, casualowa atmosfera;
  • Tryb wieloosobowy umożliwiający wspólne przechodzenie poziomów ze znajomymi lub prywatne dobieranie graczy;
  • Precyzyjny i płynny system zapisu, który pozwala zachować postępy gracza – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Jeżeli chcecie odebrać darmowe SurrounDead Poly Construction, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 25 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

