Styx wraca do formy? Blades of Greed pokazuje nowe narzędzia i ogromną swobodę skradania

Nowy gameplay ujawnia twierdzę Wall Fortress i świeże sposoby na realizowanie misji.
Cyanide zaprezentowało nowy, rozbudowany materiał z rozgrywki Styx: Blades of Greed, dając graczom lepsze spojrzenie na to, jak bardzo ewoluowała formuła serii. Choć premiera gry została niedawno opóźniona do lutego 2026 roku, deweloperzy wyraźnie pokazują, że dodatkowy czas został dobrze wykorzystany.
Styx: Blades of Greed – Wall Fortress i nowe możliwości
Zaprezentowana misja rozgrywa się w Wall Fortress – wielopoziomowej twierdzy pełnej patroli, pionowych przestrzeni i alternatywnych dróg dotarcia do celu. Styx, działający tym razem we współpracy z Black Hand znanym z Of Orcs and Men, planuje skok na Quartz znajdujący się w rękach Inkwizycji.
Choć bezpośrednia walka nadal nie jest jego mocną stroną, goblin otrzymał nowe narzędzia, w tym hak do przemieszczania się po pionowych strukturach. Gra pozwala podejść do zadania na wiele sposobów – od eliminowania strażników po cichu, przez użycie krótkotrwałej niewidzialności, aż po kontrolę umysłu i pozbywanie się wrogów bez brudzenia sobie rąk.
GramTV przedstawia:
Wall Fortress to jeden z trzech dużych sandboxowych obszarów, jakie pojawią się w grze. Twórcy sugerują jednak, że nie każda misja zakończy się sukcesem – w zapowiedziach pojawia się również tajemniczy atak na sterowiec załogi, którego konsekwencje pozostają nieznane.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!