Styx wraca do formy? Blades of Greed pokazuje nowe narzędzia i ogromną swobodę skradania

Cyanide zaprezentowało nowy, rozbudowany materiał z rozgrywki Styx: Blades of Greed, dając graczom lepsze spojrzenie na to, jak bardzo ewoluowała formuła serii. Choć premiera gry została niedawno opóźniona do lutego 2026 roku, deweloperzy wyraźnie pokazują, że dodatkowy czas został dobrze wykorzystany.

Styx: Blades of Greed – Wall Fortress i nowe mo żliwości

Zaprezentowana misja rozgrywa się w Wall Fortress – wielopoziomowej twierdzy pełnej patroli, pionowych przestrzeni i alternatywnych dróg dotarcia do celu. Styx, działający tym razem we współpracy z Black Hand znanym z Of Orcs and Men, planuje skok na Quartz znajdujący się w rękach Inkwizycji.