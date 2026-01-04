Styczniowa aktualizacja Marvel Rivals daje graczom łatwy sposób na szybkie nadrobienie Battle Passa

Nowy rok przynosi ze sobą cenną dla wielu graczy aktualizację w Marvel Rivals.

Na start nowego roku NetEase wypuściło pierwszą aktualizację Marvel Rivals, która wprowadza wyczekiwaną skórkę, kilka istotnych poprawek oraz prosty mechanizm nadrobienia postępów dla graczy, którzy pozostali w tyle z przepustką bojową Sezonu 5. To idealny moment, aby wrócić do gry i znacząco przyspieszyć progres w Battle Passie przed nadejściem nowego sezonu, który jest zaplanowany na 16 stycznia 2026 roku. Marvel Rivals z nową aktualizacją NetEase chce utrzymać impet, który gra złapała podczas kooperacyjnego wydarzenia Marvel Zombies w okolicach Halloween, a następnie w Sezonie 5 oraz w zawartości z okazji pierwszej rocznicy gry. Twórcy zapowiedzieli już pojawienie się Deadpoola i Elsy Bloodstone w Sezonie 6, a według studia w 2026 roku na graczy czeka znacznie więcej nowości. NetEase określiło 2025 rok jako rozgrzewkę dla Marvel Rivals, podkreślając, że bieżący rok przyniesie znacznie ambitniejsze plany dla popularnej gry multiplayer. Na razie nowy rok rozpoczyna się od kilku przydatnych usprawnień.

1 stycznia NetEase udostępniło nową aktualizację Marvel Rivals. Choć nie jest to jedna z największych łatek w historii gry, zawiera kilka długo wyczekiwanych elementów, w tym skórkę Lady Loki, dostępną od 2 stycznia do końca miesiąca. Gracze mogą również kupić zestaw emotek Lady Loki w sklepie w grze, a także pakiet Jack of Hearts dla Human Torch, wpisujący się w motyw Gambita obecnego sezonu. Dla większości graczy najważniejszym elementem aktualizacji jest jednak wydarzenie Chrono-Rush, które pełni rolę mechanizmu nadrabiania zaległości w sezonowej przepustce bojowej. Od 1 do 16 stycznia gracze mogą zdobywać dodatkowe Chrono Tokeny po prostu rozgrywając mecze. Co istotne, nie obowiązuje tu żaden limit, dlatego im więcej rozegranych meczów, tym więcej zdobytych tokenów. To świetna okazja, aby szybko odblokować kolejne strony i zawartość aktualnego Battle Passa.

NetEase ma też dobrą wiadomość dla osób, które przegapiły kosmetyczne zestawy z okazji pierwszej rocznicy Marvel Rivals dla Psylocke i Luna Snow. Wydarzenia Luna Snow Cherry Delight oraz Van Dyne’s Grand Opening zostały przedłużone do 16 stycznia 2026 roku, dając graczom dodatkowy czas na zdobycie tych dwóch unikalnych skórek. Nie wiadomo, czy będą one dostępne po tym terminie, dlatego warto się pospieszyć. Aktualizacja wprowadza również szereg poprawek technicznych. Naprawiono dziwne odliczania pojawiające się czasami na mapie społecznościowej Times Square. Emotki związane z poruszaniem się, od teraz przesuwają postać wyłącznie do przodu, zamiast pozwalać na manipulowanie nimi za pomocą kamery. Poprawiono też emotkę Wooden Whizbang Star-Lorda, wygładzając jej animację i eliminując efekt przypominający “moonwalk”. Na koniec łatka wprowadziła drobne zmiany balansujące u trzech postaci. Umiejętność Assassin’s Charge Angeli miała niewielką szansę przenosić cele w nienaturalne lokacje, dlatego zadbano o bezpieczne lądowania. Interakcje Ultimate Rogue z Winter Soldierem podczas jego superumiejętności “AGAIN” mogły prowadzić do nieprawidłowego poziomu energii Ultimate, ale ten problem został naprawiony. Z kolei kostium Hellfire Protocol Emmy Frost sprawiał, że jej zdolność Psychic Spear była znacznie głośniejsza, niż planowano, co również zostało już poprawione.