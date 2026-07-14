Disney+ skasował swój hitowy serial science fiction już po pierwszym sezonie? Aktorzy zostali zwolnieni

Ten serial prawdopodobnie nie doczeka się drugiego sezonu.

Disney i FX wstrzymało dalsze prace nad serialem The Beauty, a umowy zabezpieczające udział najważniejszych członków obsady nie zostały przedłużone. Produkcja nie została jeszcze oficjalnie skasowana, jednak obecnie stacja nie planuje realizacji drugiego sezonu. The Beauty – drugi sezon serialu science fiction od Ryana Murphy’ego może nie powstać Przyszłość The Beauty, widowiskowego thrillera science fiction stworzonego przez Ryana Murphy’ego i Matthew Hodgsona, pozostaje niepewna. Opcje kontraktowe obsady pierwszego sezonu wygasły, dzięki czemu aktorzy mogą już angażować się w kolejne projekty. Nie oznacza to jeszcze formalnego zakończenia serialu, ale wyraźnie pokazuje, że jego kontynuacja nie znajduje się obecnie wśród priorytetów FX.

Dotyczy to również odtwórców głównych ról. Evan Peters pracuje obecnie na planie trzynastego sezonu American Horror Story, ponownie przygotowywanego dla FX przez Ryana Murphy’ego. Rebecca Hall prowadzi natomiast rozmowy w sprawie głównej roli kobiecej w serialowej adaptacji powieści Dana Browna The Secret of Secrets. Aktorka miałaby wystąpić w produkcji Netflixa u boku Morgana Spectora. The Beauty powstało na podstawie komiksu autorstwa Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya. Fabuła opowiada o agentach FBI Cooperze Madsenie i Jordan Bennett, granych przez Evana Petersa oraz Rebeccę Hall. Bohaterowie prowadzą śledztwo dotyczące wirusa przenoszonego drogą płciową, który zmienia zwyczajne osoby w fizycznie idealne wersje samych siebie. Przemiana wiąże się jednak z przerażającymi i śmiertelnie niebezpiecznymi konsekwencjami. Pierwszy sezon zakończył się dużym cliffhangerem. Cooper wydostał się z kokonu po przejściu kolejnej transformacji, wywołując szok u obserwujących go osób. Twórcy nie pokazali jednak, jak wygląda jego nowa postać, pozostawiając rozwiązanie tej zagadki na potencjalną kontynuację.

GramTV przedstawia:

Nietypowa konstrukcja serialu sprawia, że wygaśnięcie umów z dotychczasową obsadą nie musi całkowicie przekreślać szans na kolejne odcinki. Już w pierwszym sezonie wygląd bohaterów zmieniał się wraz z postępami infekcji. Po zakażeniu Jordan postać graną wcześniej przez Rebeccę Hall przejęła Jessica Alexander. Cooper został natomiast w pewnym momencie przemieniony w nastolatka, którego zagrał Hudson Barry. Nie wiadomo więc, kto mógłby wcielić się w bohatera po wydarzeniach z finału. Serial zadebiutował w styczniu 2026 roku i początkowo zanotował solidne wyniki, szczególnie poza Stanami Zjednoczonymi. Zainteresowanie nie utrzymało się jednak na tym samym poziomie przez cały sezon. The Beauty zostało również przyćmione przez premierę Love Story, kolejnej produkcji Ryana Murphy’ego przygotowanej dla FX, która znacznie skuteczniej przebiła się do widzów. Dalsze losy produkcji mogą zależeć także od jej wysokich kosztów. The Beauty było realizowane jako rozbudowane widowisko z dużymi nazwiskami w obsadzie, licznymi efektami wizualnymi oraz zdjęciami prowadzonymi w charakterystycznych europejskich lokalizacjach. Jednocześnie seriale Murphy’ego potrafią pozostawać w uśpieniu przez dłuższy czas, aby później niespodziewanie powrócić. Obecnie nie istnieją jednak konkretne plany dotyczące drugiego sezonu. Oprócz Evana Petersa i Rebeki Hall w głównej obsadzie znaleźli się Ashton Kutcher, Anthony Ramos oraz Jeremy Pope. W rolach gościnnych wystąpili między innymi Bella Hadid, Isabella Rossellini, Ben Platt, Jessica Alexander i Vincent D’Onofrio. The Beauty - recenzja serialu science fiction. Nie wszystko złoto, co się świeci

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.