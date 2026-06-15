Studio od Life is Strange walczy o przetrwanie. Pieniędzy starczy tylko do listopada

W związku z tym Don't Nod prowadzi rzekomo rozmowy z kilkoma podmiotami, ale na razie nie otrzymało żadnej dającej realne nadzieje odpowiedzi. Przyszłość ekipy, która debiutowała jeszcze w 2013 roku za sprawą Remember Me, stoi zatem pod znakiem zapytania. Jedną z opcji ma być m.in. oddelegowanie całego zatrudnionego zespołu do pracy outsourcingowej. Do tego dochodzą próby zwiększenia atrakcyjności chłodno przyjętego Apheliona, który w naszej recenzji otrzymał ocenę 7 na 10. Warto też przypomnieć, że jeszcze w 2025 roku ojcowie Life is Strange podpisali umowę ze streamingowym gigantem, Netflixem, w ramach której mieli stworzyć grę opartą na jednym z netflixowych IP.

Na razie jednak Don't Nod pracuje nad nieujawnionym szerzej projektem P14. Pytanie tylko, czy uda się znaleźć zewnętrzne finansowanie dla tej produkcji? Zależnie od efektów i wysokości rzeczonego wsparcia twórcy mają podobno brać pod uwagę zmniejszenie skali swojego tytułu tak, by mógł on trafić na rynek już w przyszłym roku. Aczkolwiek zasadne w tej sytuacji wydają się obawy, czy takie cięcia nie wpłyną na jakość samej gry?