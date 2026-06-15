Studio od Life is Strange walczy o przetrwanie. Pieniędzy starczy tylko do listopada

Na takowy wskazują wewnętrzne audyty spółki, które został upublicznione. Kasa studia znad Sekwany ma świecić pustkami.
Don't Nod z kapitałem jedynie do listopada?
Z rzeczonego raportu wynika, że Don't Nod dysponuje środkami finansowymi w wysokości zaledwie 8,8 miliona euro. Kwota ta zdecydowanie nie robi wrażenia. Tymczasem prognozuje się, że w związku m.in. z kampanią marketingową wydanego w kwietniu Aphelion oraz innymi wydatkami spółka zachowa płynność finansową jedynie przez 5 kolejnych miesięcy, tj. do listopada. Pytanie tylko, co potem? Mówi się, że Francuzi nie mają co liczyć na pomoc Tencentu. Chińczycy już od 2021 roku są mniejszościowym udziałowcem studia, nie mają oni jednak zamiaru finansować ani samej ekipy, ani żadnego z jej projektów.