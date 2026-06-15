Zaloguj się lub Zarejestruj

Studio od Life is Strange walczy o przetrwanie. Pieniędzy starczy tylko do listopada

Maciej Petryszyn
2026/06/15 15:00
1
0

W trakcie 18 lat swojego istnienia Don't Nod stworzyło kilka ciekawych produkcji, w tym przede wszystkim cykl Life is Strange. Teraz jednak Francuzi mogą mieć problem.

Na takowy wskazują wewnętrzne audyty spółki, które został upublicznione. Kasa studia znad Sekwany ma świecić pustkami.

Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion

Don't Nod z kapitałem jedynie do listopada?

Z rzeczonego raportu wynika, że Don't Nod dysponuje środkami finansowymi w wysokości zaledwie 8,8 miliona euro. Kwota ta zdecydowanie nie robi wrażenia. Tymczasem prognozuje się, że w związku m.in. z kampanią marketingową wydanego w kwietniu Aphelion oraz innymi wydatkami spółka zachowa płynność finansową jedynie przez 5 kolejnych miesięcy, tj. do listopada. Pytanie tylko, co potem? Mówi się, że Francuzi nie mają co liczyć na pomoc Tencentu. Chińczycy już od 2021 roku są mniejszościowym udziałowcem studia, nie mają oni jednak zamiaru finansować ani samej ekipy, ani żadnego z jej projektów.

GramTV przedstawia:

W związku z tym Don't Nod prowadzi rzekomo rozmowy z kilkoma podmiotami, ale na razie nie otrzymało żadnej dającej realne nadzieje odpowiedzi. Przyszłość ekipy, która debiutowała jeszcze w 2013 roku za sprawą Remember Me, stoi zatem pod znakiem zapytania. Jedną z opcji ma być m.in. oddelegowanie całego zatrudnionego zespołu do pracy outsourcingowej. Do tego dochodzą próby zwiększenia atrakcyjności chłodno przyjętego Apheliona, który w naszej recenzji otrzymał ocenę 7 na 10. Warto też przypomnieć, że jeszcze w 2025 roku ojcowie Life is Strange podpisali umowę ze streamingowym gigantem, Netflixem, w ramach której mieli stworzyć grę opartą na jednym z netflixowych IP.

Na razie jednak Don't Nod pracuje nad nieujawnionym szerzej projektem P14. Pytanie tylko, czy uda się znaleźć zewnętrzne finansowanie dla tej produkcji? Zależnie od efektów i wysokości rzeczonego wsparcia twórcy mają podobno brać pod uwagę zmniejszenie skali swojego tytułu tak, by mógł on trafić na rynek już w przyszłym roku. Aczkolwiek zasadne w tej sytuacji wydają się obawy, czy takie cięcia nie wpłyną na jakość samej gry?

Źródło:https://www.eurogamer.es/dont-nod-solo-tiene-fondos-para-mantenerse-hasta-noviembre-y-tencent-no-quiere-invertir-mas-en-el-estudio

Tagi:

News
DONTNOD
Life is Strange
DONTNOD Entertainment
Tencent
finanse
Tencent Games
Don't Nod
Don't Nod Entertainment
problemy
kłopoty finansowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:06

Chińczycy lubią to.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112