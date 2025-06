Strzelanka z mechami w roli głównej nadciąga. Poznaliśmy wymagania sprzętowe Mecha Break

Wymagania sprzętowe Mecha Break ujawnione na Steam

Aby zagrać na minimalnych ustawieniach, potrzebny będzie system operacyjny Windows 10 64-bitowy. Procesor to co najmniej Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 3 1300X. Karta graficzna to NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 570. Wymagana pamięć RAM to 8 GB, a na dysku twardym należy przygotować 60 GB wolnego miejsca.