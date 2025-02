Nowa strzelanka przyciągnęła 317 tysięcy osób na Steamie. Demo Mecha Break nie cieszy się jednak pozytywnymi ocenami

Kilka dni temu rozpoczęły się otwarte testy Mecha Break - gra multiplayer ukazana z perspektywy trzeciej osoby, gdzie bierzemy udział w starciach z udziałem tytułowych mechów. Twórcy postanowili podzielić się wersją demonstracyjną, aby móc pochwalić się projektem, który w pełni zadebiutuje w maju - spotkało się to z olbrzymim zainteresowaniem.

Mecha Break - duża popularność i tylko 33 procent pozytywnych opinii

Według Steamdb wczoraj na serwerach platformy Valve zebrało się ponad 317 tysięcy osób, aby wypróbować wersję demo Mecha Break. Ten wynik jest tak imponujący, że przebił nawet najlepsze statystyki Kingdom Come: Deliverance 2. Recenzje nie stoją już na tak wysokim poziomie, ponieważ spora część użytkowników z Chin wypowiedziała się negatywnie wskazując na problemy z dołączeniem do gry - jest to zrozumiałe patrząc na wspomnianą już popularność.