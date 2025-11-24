Nowe darmowe MMORPG na Steamie łączy klimat Final Fantasy ze Stardew Valley

Poznajcie Drakantos.

Na Steamie pojawiła się nowa darmowa gra MMORPG — Drakantos, która może zainteresować fanów epickich przygód w stylu Final Fantasy oraz spokojniejszej rozgrywki znanej ze Stardew Valley. Produkcja dostępna wyłącznie na PC stawia na klasyczne fantasy, pikselową stylistykę i dużą swobodę personalizacji. Drakantos – połączenie Final Fantasy i Stardew Valley Gatunek MMORPG od lat trzyma się mocno dzięki takim hitom jak World of Warcraft czy Final Fantasy XIV. Drakantos próbuje jednak wyróżnić się świeżym podejściem — łączy intensywne walki i bogaty świat z elementami życia codziennego oraz interakcjami z NPC.

Gra przenosi graczy do krainy Eldras, gdzie mogą wybrać jednego z ponad 20 bohaterów, a następnie dostosować go za pomocą skórek, ikon, tytułów czy uroczych zwierzaków. Własny dom również można dekorować według uznania, co dodaje grze przytulnego charakteru. Drakantos oferuje dynamiczny świat z cyklem dnia i nocy, umiejętności rzemieślnicze oraz wydarzenia czasowe przypominające festiwale ze Stardew Valley.

Rozgrywka obejmuje zarówno wyprawy solo, jak i kooperację. Gracze zwiedzają lochy pełne potworów, bossów i pułapek, zdobywają rzadkie łupy i uczestniczą w wydarzeniach zmieniających przebieg gry. Do tego dochodzi PvP, możliwość handlowania na targu, minigry oraz budowanie własnej gildii — wszystko to tworzy pełne wrażeń MMO. Twórcy zapowiadają częste aktualizacje, w tym nowych bohaterów z modyfikowalnymi umiejętnościami. Choć gra nie ma jeszcze daty premiery, już teraz można testować ją na Steamie. Drakantos ma przed sobą trudną walkę z gigantami gatunku, ale jego unikatowe połączenie stylów może przyciągnąć graczy szukających świeżego podejścia do MMORPG.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






