„Strzelanie już wtedy było kiepskie” - jeden z twórców o Fallout 3 i jego nadchodzącym remasterze

Dwa lata temu, w trakcie sprawy FTC dotyczącej przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, przypadkowo ujawniono wewnętrzny dokument Bethesdy. Zawierał on między innymi informacje o remasterze Obliviona (który właśnie niespodziewanie zadebiutował), ale także o planach na remaster Fallouta 3, który miałby ukazać się w tym samym roku fiskalnym co The Elder Scrolls VI.

Remaster Fallouta 3 potrzebuje zmian w strzelaniu

Chociaż od tamtej pory niewiele nowego usłyszeliśmy o projekcie, a fani zaczęli się niepokoić o jego przyszłość, to niedawno jeden z branżowych informatorów uspokoił, że remaster Fallouta 3 nadal powstaje, choć „jeszcze trochę poczekamy”. Z tej okazji serwis VideoGamer porozmawiał z projektantem oryginału – Brucem Nesmithem – pytając go, co chciałby zobaczyć w odświeżonej wersji gry.