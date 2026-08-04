Street Fighter odkrywa kolejne karty. Tak prezentuje się Akuma w nowym klipie

Do sieci trafił kolejny materiał promujący filmowego Street Fightera – to element rozrkęcającej się kampanii marketingowej widowiska. Po tym, jak zobaczyliśmy Blankę, tym razem twórcy skupili się na Akumie – legendarnym wojowniku, który od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najgroźniejszych przeciwników w historii serii.

Akuma szykuje się do starcia z Ryu

Nowy klip pokazuje pierwsze spojrzenie na Akumę, w którego wciela się gwiazda WWE Roman Reigns. W materiale widać przede wszystkim zapowiedź jego rywalizacji z Ryu, granego przez Andrew Kojiego. Fani gier doskonale wiedzą, że Akuma jest mistrzem mrocznej mocy Satsui no Hado. W uniwersum Street Fightera próbuje skłonić Ryu do poddania się tej samej sile, wierząc, że tylko wtedy będzie mógł zmierzyć się z nim jako równorzędnym przeciwnikiem. Z tego samego powodu nie wykazuje większego zainteresowania Kenem, który mimo identycznego szkolenia wybrał zupełnie inną drogę.