Street Fighter odkrywa kolejne karty. Tak prezentuje się Akuma w nowym klipie

Twórcy filmowej adaptacji kultowej serii gier pokazali jednego z najpotężniejszych wojowników całego uniwersum.
Do sieci trafił kolejny materiał promujący filmowego Street Fightera – to element rozrkęcającej się kampanii marketingowej widowiska.Po tym, jak zobaczyliśmy Blankę, tym razem twórcy skupili się na Akumie – legendarnym wojowniku, który od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najgroźniejszych przeciwników w historii serii.
Akuma szykuje się do starcia z Ryu
Nowy klip pokazuje pierwsze spojrzenie na Akumę, w którego wciela się gwiazda WWE Roman Reigns. W materiale widać przede wszystkim zapowiedź jego rywalizacji z Ryu, granego przez Andrew Kojiego. Fani gier doskonale wiedzą, że Akuma jest mistrzem mrocznej mocy Satsui no Hado. W uniwersum Street Fightera próbuje skłonić Ryu do poddania się tej samej sile, wierząc, że tylko wtedy będzie mógł zmierzyć się z nim jako równorzędnym przeciwnikiem. Z tego samego powodu nie wykazuje większego zainteresowania Kenem, który mimo identycznego szkolenia wybrał zupełnie inną drogę.
Za reżyserię nowego Street Fightera odpowiada Kitao Sakurai, mający w dorobku m.in. film Pranksterzy w trasie. W obsadzie znaleźli się także Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Jason Momoa (Blanka), Callina Liang (Chun-Li), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Orville Peck (Vega), David Dastmalchian (M. Bison) oraz WWE-owski gwiazdor Roman Reigns, który wciela się w Akumę. Twórcy zapowiadają adaptację wierną grom.
GramTV przedstawia:
Street Fighter to jedna z najważniejszych marek w historii gier wideo. Seria Capcomu doczekała się sześciu głównych odsłon oraz licznych spin-offów i od ponad trzech dekad pozostaje jednym z filarów gatunku bijatyk. Nie jest to również pierwsza próba przeniesienia jej na wielki ekran. W 1994 roku do kin trafił Street Fighter z Jean-Claude'em Van Dammem w roli pułkownika Guile'a. Choć film nie zdobył uznania krytyków, z czasem zyskał status produkcji kultowej wśród części fanów. Nowa adaptacja zadebiutuje w kinach w październiku.
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