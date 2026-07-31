Jason Momoa nie do poznania. Nowy klip ze Street Fighter pokazuje najbardziej szaloną przemianę aktora

Twórcy ujawnili nowe spojrzenie na Blankę. Zielonoskóry wojownik grany przez Jasona Momoę przywołuje na myśl Hulka, ale nie zabraknie też jego charakterystycznych elektrycznych mocy.
Do sieci trafił nowy klip z nadchodzącej ekranizacji Street Fighter, w którym po raz pierwszy możemy dokładnie przyjrzeć się Jasonowi Momoi w roli Blanki. Trzeba przyznać, że to jedna z najbardziej zaskakujących metamorfoz w karierze aktora.
Blanka wygląda jak Hulk, ale razi prądem
Zaprezentowany fragment pokazuje starcie Blanki z Ryu. Zielonoskóry wojownik imponuje potężną sylwetką, która od razu może przywoływać skojarzenia z Hulkiem. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Bohater zachował swoją najbardziej charakterystyczną cechę z gier – potrafi wytwarzać potężne wyładowania elektryczne, którymi atakuje przeciwników.
Filmowa wersja Blanki pozostaje wierna pierwowzorowi. To Jimmy, Brazylijczyk, który w wyniku mutacji przeobraził się w potężną bestię o zielonej skórze. Nowy materiał potwierdza również, że twórcy nie zamierzają uciekać od komiksowej i momentami absurdalnej stylistyki serii. Wszystko wskazuje na to, że reżyser Kitao Sakurai postawił na widowisko pełne humoru i świadomie przerysowanych postaci.
GramTV przedstawia:
W Street Fighter główne role zagrają Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken) i Callina Liang (Chun-Li), a głównym antagonistą będzie M. Bison, w którego wciela się David Dastmalchian. W obsadzie znaleźli się również m.in. Curtis "50 Cent" Jackson jako Balrog, Roman Reigns jako Akuma oraz Orville Peck w roli Vegi. Akcja filmu zostanie osadzona w 1993 roku i skupi się na kolejnym turnieju World Warrior, do którego Ryu i Ken zostaną wciągnięci przez Chun-Li. Premiera Street Fighter została zaplanowana na jesień 2026 roku.
W ostatnich latach Jason Momoa wyraźnie odszedł od wizerunku typowego gwiazdora kina akcji, coraz chętniej stawiając na wyraziste i nieoczywiste role. Niedawno pojawił się jako Lobo w filmie Supergirl, wcześniej podbił światowe kina dzięki kasowemu hitowi Minecraft, a w serialu Wódz wojownik dla Apple TV+ wcielił się w hawajskiego wodza Kaʻianę, będąc jednocześnie współtwórcą i producentem historycznej produkcji. Na tym jednak nie koniec. Już pod koniec roku aktor powróci także jako Duncan Idaho w Diunie: Części trzeciej.
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