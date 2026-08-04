Takeshi Miike nakręcił własnego Złego porucznika. Ujawniono pierwsze zdjęcia i teaser

Legendarny japoński reżyser zmierzy się z marką rozsławioną przez Abla Ferrarę i Wernera Herzoga. To jednak nie remake ani kontynuacja.
Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu Bad Lieutenant: Tokyo. Za kamerą stanął Takeshi Miike, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i bezkompromisowych twórców azjatyckiego kina. Jego produkcja ma na nowo zinterpretować historię skorumpowanego policjanta, nie będąc przy tym ani remakiem, ani sequelem wcześniejszych odsłon serii.
Kultowy reżyser dopisuje własny rozdział do historii Złego porucznika
Choć Hollywood od lat próbowało nawiązać bliższą współpracę z Takeshim Miikem, dopiero teraz japoński twórca realizuje projekt skierowany przede wszystkim do zachodniej publiczności. Reżyser mający na koncie ponad sto filmów i uznawany za autora takich produkcji jak Gra wstępna, Ichi zabójca, 13 zabójców czy Visitor Q przygotowuje właśnie premierę Bad Lieutenant: Tokyo. Film zostanie po raz pierwszy pokazany podczas wrześniowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
Nowa produkcja nawiązuje do koncepcji stworzonej przez Edwarda R. Pressmana i stanowi trzeci film wykorzystujący motyw Złego porucznika. Pierwszą odsłonę z 1992 roku wyreżyserował Abel Ferrara, czyniąc z niej jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich dramatów policyjnych lat 90. W 2009 roku Werner Herzog zaprezentował własną interpretację historii w filmie z Nicolasem Cage'em. Choć oba dzieła nie były fabularnie powiązane, przez lata funkcjonowały jako dwie odmienne wizje tej samej idei. Co ciekawe, Ferrara otwarcie krytykował film Herzoga i wielokrotnie podkreślał, że nie uważa go za prawowitą kontynuację swojego dzieła.
GramTV przedstawia:
Bad Lieutenant: Tokyo również nie będzie remakiem ani sequelem. Głównym bohaterem zostanie skorumpowany tokijski policjant i nałogowy hazardzista grany przez Shuna Oguriego. Jego losy splotą się z tajemniczą agentką FBI (Lily James), która przybywa do Japonii, by zbadać zaginięcie córki wpływowego polityka. Śledztwo szybko prowadzi bohaterów do świata yakuzy, gdzie stają się celem niebezpiecznego przeciwnika. Poza Ogurim i Lily James w filmie wystąpi także gwiazda WWE Liv Morgan. Za scenariusz odpowiada Daisuke Tengan, wieloletni współpracownik Miikego i autor scenariuszy do Gra wstępna oraz 13 zabójców. Data kinowej premiery nie została jeszcze ujawniona.
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