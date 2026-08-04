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Takeshi Miike nakręcił własnego Złego porucznika. Ujawniono pierwsze zdjęcia i teaser

Jakub Piwoński
2026/08/04 11:30
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Legendarny japoński reżyser zmierzy się z marką rozsławioną przez Abla Ferrarę i Wernera Herzoga. To jednak nie remake ani kontynuacja.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu Bad Lieutenant: Tokyo. Za kamerą stanął Takeshi Miike, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i bezkompromisowych twórców azjatyckiego kina. Jego produkcja ma na nowo zinterpretować historię skorumpowanego policjanta, nie będąc przy tym ani remakiem, ani sequelem wcześniejszych odsłon serii.

Bad Lieutenant: Tokyo
Bad Lieutenant: Tokyo

Kultowy reżyser dopisuje własny rozdział do historii Złego porucznika

Choć Hollywood od lat próbowało nawiązać bliższą współpracę z Takeshim Miikem, dopiero teraz japoński twórca realizuje projekt skierowany przede wszystkim do zachodniej publiczności. Reżyser mający na koncie ponad sto filmów i uznawany za autora takich produkcji jak Gra wstępna, Ichi zabójca, 13 zabójców czy Visitor Q przygotowuje właśnie premierę Bad Lieutenant: Tokyo. Film zostanie po raz pierwszy pokazany podczas wrześniowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Nowa produkcja nawiązuje do koncepcji stworzonej przez Edwarda R. Pressmana i stanowi trzeci film wykorzystujący motyw Złego porucznika. Pierwszą odsłonę z 1992 roku wyreżyserował Abel Ferrara, czyniąc z niej jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich dramatów policyjnych lat 90. W 2009 roku Werner Herzog zaprezentował własną interpretację historii w filmie z Nicolasem Cage'em. Choć oba dzieła nie były fabularnie powiązane, przez lata funkcjonowały jako dwie odmienne wizje tej samej idei. Co ciekawe, Ferrara otwarcie krytykował film Herzoga i wielokrotnie podkreślał, że nie uważa go za prawowitą kontynuację swojego dzieła.

GramTV przedstawia:

Bad Lieutenant: Tokyo również nie będzie remakiem ani sequelem. Głównym bohaterem zostanie skorumpowany tokijski policjant i nałogowy hazardzista grany przez Shuna Oguriego. Jego losy splotą się z tajemniczą agentką FBI (Lily James), która przybywa do Japonii, by zbadać zaginięcie córki wpływowego polityka. Śledztwo szybko prowadzi bohaterów do świata yakuzy, gdzie stają się celem niebezpiecznego przeciwnika. Poza Ogurim i Lily James w filmie wystąpi także gwiazda WWE Liv Morgan. Za scenariusz odpowiada Daisuke Tengan, wieloletni współpracownik Miikego i autor scenariuszy do Gra wstępna oraz 13 zabójców. Data kinowej premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/8/3/first-look-takashi-miikes-bad-lieutenant-tokyo-shun-oguri-and-liky-james-lead-crime-thriller

Tagi:

Popkultura
film
teaser
kino
thriller
Lily James
NEON
Bad Lieutenant: Tokyo
Takeshi Miike
Zły porucznik
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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