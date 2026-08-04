Takeshi Miike nakręcił własnego Złego porucznika. Ujawniono pierwsze zdjęcia i teaser

Legendarny japoński reżyser zmierzy się z marką rozsławioną przez Abla Ferrarę i Wernera Herzoga. To jednak nie remake ani kontynuacja.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu Bad Lieutenant: Tokyo. Za kamerą stanął Takeshi Miike, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i bezkompromisowych twórców azjatyckiego kina. Jego produkcja ma na nowo zinterpretować historię skorumpowanego policjanta, nie będąc przy tym ani remakiem, ani sequelem wcześniejszych odsłon serii.

Kultowy reżyser dopisuje własny rozdział do historii Złego porucznika

Choć Hollywood od lat próbowało nawiązać bliższą współpracę z Takeshim Miikem, dopiero teraz japoński twórca realizuje projekt skierowany przede wszystkim do zachodniej publiczności. Reżyser mający na koncie ponad sto filmów i uznawany za autora takich produkcji jak Gra wstępna, Ichi zabójca, 13 zabójców czy Visitor Q przygotowuje właśnie premierę Bad Lieutenant: Tokyo. Film zostanie po raz pierwszy pokazany podczas wrześniowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.