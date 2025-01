Street Fighter 6 wzbogaci się o postać z Fatal Fury. Zobaczcie Mai Shiranui w akcji

Fani bijatyk mogą zacierać ręce, bowiem już 5 lutego do Street Fighter 6 dołączy nowa postać – Mai Shiranui znana z serii gier Fatal Fury. Będzie to drugi gościnny wojownik w historii Street Fightera, a twórcy zapewniają, że jej styl walki, inspirowany klasycznymi grami SNK, został wzbogacony o nowoczesne mechaniki Street Fighter 6. Mai będzie dostępna we wszystkich trzech trybach gry: Fighting Ground, Battle Hub oraz World Tour, gdzie będzie pełnić rolę mistrzyni.