Street Fighter 6 z 4 milionami sprzedanych egzemplarzy!

Gra Street Fighter 6, która swoją premierą miała w czerwcu ubiegłego roku, wciąż utrzymuje wysoki poziom sprzedaży. Do 31 marca 2024 roku sprzedano 3,3 miliony egzemplarzy. Capcom poinformował, że do tej liczby doszedł kolejny milion.

Warto dodać, że w ostatnim czasie japoński deweloper wprowadził do gry cztery cztery nowe postacie i planuje dodać kolejne. Do walczącej ekipy dołożono na razie Rashida, A.K.I., Eda oraz Akumę. Bardzo możliwe, że przyczyniło się to do wzrostu sprzedaży.

W tym roku mają pojawić się kolejne cztery postacie. Pierwsza z nich, M. Bison, zadebiutuje pod koniec tego miesiąca.Na wiosnę 2025 roku pojawi się Elena. Po raz pierwszy w historii serii planowane jest wprowadzanie także dwóch postaci gościnnych, w tym wypadku z gry Fatal Fury, innej popularnej bijatyki. Mowa o Terry Bogard i Mai Shirunai.

Street Fighter 6 to najnowsza odsłona jednej z najsłynniejszych serii bijatyk w historii gier wideo. Gra wprowadza nowości zarówno w mechanice walki, jak i w oprawie audiowizualnej, kontynuując tradycję dynamicznych starć 1v1. Zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją tego przebojowego tytułu.