Street Fighter 6 pokonał swoich największych rywali na Steam. Wystarczyło pięć godzin

Street Fighter 6 zdołał zgromadzić ponad 64 000 jednoczesnych graczy na Steamie, co czyni go drugą najczęściej graną bijatyką na platformie. Do osiągnięcia tego celu wystarczyło mu zaledwie pięć godzin.

Jak donosi Benji Sales na Twitterze, Street Fighter 6 zgromadził już 65 873 jednoczesnych graczy. To prawie dwa razy więcej niż najwyższa liczba graczy wszechczasów w Mortal Kombat 11, a także ponad trzy razy więcej niż w Tekken 7. Aby spojrzeć na to z perspektywy, Street Fighter 5 z 2016 roku osiągnął jak dotąd szczytową liczbę 14 783 graczy.

Tekken i Mortal Kombat zostały w tyle. Street Fighter 6 miał znakomity start na Steam

Co prawda bijatyka firmy Capcom dopiero co została wydana, ale dzięki dużej liczbie graczy znalazła się już na szczycie listy najczęściej granych bijatyk na Steam. Jedyną grą, której udało się ją pokonać, jest Naraka: Bladepoint z 2021 r. – która obecnie ma najwyższą liczbę jednoczesnych graczy wynoszącą 187 468.