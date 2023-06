Street Fighter 6 na premierowym zwiastunie

Premiera Street Fighter 6 i już wiem, że najnowsza odsłona została doceniona nie tylko przez fanów serii, ale i bijatyk. Oczywiście z okazji debiutu gry twórcy przygotowali specjalny trailer, zachęcamy do zapoznania się z wideo. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, odsyłamy Was do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił dziełu autorstwa Capcom naprawdę solidną ocenę – 8,5/10.

Konkurencja ma szanse w starciu z Street Fighter 6?

Warto dodać, że Street Fighter 6 miało doskonały start na Steam, co udowadniają statystyki. W szczycie w najnowszą odsłonę zagrywało się ponad 70 tys. graczy. Odsetek pozytywnych recenzji na platformie Valve również prezentuje się optymistycznie. Grę oceniło już ponad 1,7 tys. użytkowników, a zdecydowana większość, bo aż 87%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że ekipa z Capcom stanęła na wysokości zadania.



Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 miało swoją premierę 2 czerwca, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.