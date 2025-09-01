Street Fighter 6 i Monster Hunter Wilds ponownie łączą siły w nowym wydarzeniu

Capcom ujawnił, że Street Fighter 6 rozpocznie miesięczne wydarzenie z kolaboracją z Monster Hunter Wilds już 1 września. Fani obu serii mogą spodziewać się bogatej zawartości inspirowanej uniwersum Monster Hunter.

Street Fighter 6 i Monster Hunter Wilds łączą siły

Podczas wydarzenia gracze będą mogli zdobyć pięć nowych kolorów strojów postaci Blanka, Akuma, Manon, Cammy i Ken, inspirowanych popularnymi potworami z Monster Hunter Wilds. Wszystkich, którzy zalogują się w trakcie współpracy, czekają darmowe efekty ekranowe, efekty dźwiękowe, naklejki i tapety, a Battle Hub zostanie udekorowany motywami Monster Hunter, z miejscami do robienia pamiątkowych zdjęć z Rathalosem i Rathianem.