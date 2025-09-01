Zaloguj się lub Zarejestruj

Street Fighter 6 i Monster Hunter Wilds ponownie łączą siły w nowym wydarzeniu

Jakub Piwoński
2025/09/01 11:30
Akcja zaczyna się od dziś.

Capcom ujawnił, że Street Fighter 6 rozpocznie miesięczne wydarzenie z kolaboracją z Monster Hunter Wilds już 1 września. Fani obu serii mogą spodziewać się bogatej zawartości inspirowanej uniwersum Monster Hunter.

Street Fighter 6
Street Fighter 6

Street Fighter 6 i Monster Hunter Wilds łączą siły

Podczas wydarzenia gracze będą mogli zdobyć pięć nowych kolorów strojów postaci Blanka, Akuma, Manon, Cammy i Ken, inspirowanych popularnymi potworami z Monster Hunter Wilds. Wszystkich, którzy zalogują się w trakcie współpracy, czekają darmowe efekty ekranowe, efekty dźwiękowe, naklejki i tapety, a Battle Hub zostanie udekorowany motywami Monster Hunter, z miejscami do robienia pamiątkowych zdjęć z Rathalosem i Rathianem.

Dodatkowo w Battle Hub gracze mogą głosować na silniejszego – Białe Widmo lub Demona – co umożliwi zdobycie akcesoriów do broni, tytułów i emotek. Karnet Fighting Pass z motywem Monster Hunter powróci do Street Fighter 6, oferując wyposażenie awatara, emotki i tytuły, a do Sklepu trafi nowe wyposażenie awatara, w tym zestawy kolorów Rathalosa i Felyne.

GramTV przedstawia:

Capcom nie ujawnił jeszcze cen nowych kolorów strojów ani wyposażenia awatara, ale gracze mogą spodziewać się podobnej polityki jak przy poprzednich kolaboracjach. Przypomnijmy, że do tej pory Street Fighter 6 współpracowało m.in. z zespołem K-pop Aespa oraz Wojowniczymi Żółwiami Ninja, łącząc darmowe nagrody dla wszystkich graczy z opcjonalnymi płatnymi dodatkami premium. Fani Street Fighter 6 mogą więc przygotować się na bogate doświadczenie crossoverowe, pełne unikalnych skórek, przedmiotów i wyzwań.

Źródło:https://gamerant.com/street-fighter-6-monster-hunter-event-september-2025/

Tagi:

News
Capcom
bijatyka
Monster Hunter
Street Fighter 6
Monster Hunter Wilds
Jakub Piwoński

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


