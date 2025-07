Chodź na solo - recenzja Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Dwa lata po premierze Street Fighter 6 trafił już do 5 milionów nabywców, a teraz ma szansę zdobyć zupełnie nowych odbiorców. Wszystko za sprawą pojawienia się Nintendo Switch 2, dla której to konsoli bijatyka Capcomu była jednym z tytułów startowych. I ku mojemu zdziwieniu, okazała się prawdziwą perełką, której zdecydowanie nie powinno się ignorować.

Jeżeli nie pamiętacie, jak Street Fighter 6 prezentował się w 2023 roku na mocniejszych konsolach i pecetach, polecam zapoznać się z recenzją Muradina. Ocena 8,5 na 10 i stwierdzenie, że Street Fighter 6 to “nowy, odmieniony Uliczny Wojownik – najlepszy w ostatnich latach”, nie pozostawiają złudzeń, że Capcom nie zawiódł oczekiwań fanów, a jednocześnie przyciągnął do serii zupełnie nowych amatorów obijania się po wirtualnych licach. Wszystko za sprawą m.in. innowacyjnego podejścia do sterowania. W “szóstce” oprócz klasycznego kręcenia pół-, i ćwierćkółek można wybrać alternatywne, dużo prostsze metody wyprowadzania ciosów. Do tego trzy zróżnicowane i obfitujące w atrakcje zbiory trybów rozgrywki (World Tour, Battle Hub, Fighting Ground), ciekawa, choć dość kontrowersyjna lista wojowników (nie tylko ze świata Street Fightera) i szereg innych elementów, które w sumie dały nam uniwersalne mordobicie dla wyjadaczy i nowicjuszy.

Po więcej szczegółów odsyłam do wyżej wymienionej recenzji pierwotnej wersji Street Fighter VI. Mój tekst skupi się na kilku nowościach i specyfice grania na konsoli Nintendo w hicior Capcomu. Po pierwsze, Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition to specjalne wydanie zawierające, oprócz samej gry, treści wypuszczone dotychczas jako DLC. Dzięki nim podstawowy zestaw 18 wojowników poszerzył się o ośmiu kolejnych (A.K.I., Rashid, Ed, Akuma, M.Bison, Elena, Terry, Mai), poza tym doszły cztery nowe areny, stroje i kolory.

Street Fighter 6 na Nintendo Switch 2 śmiga w 60 klatkach animacji na sekundę. Wyjątek stanowią aktywności w trybie World Tour, gdzie płynność spada nawet o połowę. Graficznie gra prezentuje się lepiej niż na Xbox Series X, ale pod względem detali, cieni, ruchomych elementów teł itp. Switchowy Street Fighter 6 nie dorównuje wersjom pecetowym i PlayStation 5. Oczywiście mowa o graniu na konsoli podłączonej do telewizora. W wariancie przenośnym oprawa graficzna traci kolejne detale i efekty, schodząc przy tym z rodzielczości 1080p do 720p (obie dzięki DLSS). Nie zmienia to faktu, że Street Fighter 6 na małym ekranie prezentuje się bardzo dobrze przede wszystkim za sprawą utrzymywania stałych 60 fps-ów, które dla tego typu gry są podstawowym wyznacznikiem jakości. Tyczy się to zarówno grania na jednej konsoli jak i w trybie online, który bazuje na opcji crossplay, więc potencjalnych rywali grających nie tylko na Switch 2 nie powinno brakować.