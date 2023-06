Street Fighter 6 – bohaterowie w klasycznym wydaniu

Premiera Street Fighter 6 jest już na wyciągnięcie ręki. Fani kultowej serii będą mieć w tym tygodniu swoje mało święto. Wiemy już, że najnowsza odsłona jest udana, co udowodniły przedpremierowe recenzje. Jeśli chcecie sobie umilić ostatnie chwile oczekiwania, ekipa Capcom przygotowała specjalne wideo, na którym możemy podziwiać najsłynniejszych bohaterów w ich ikonicznych strojach.

Dodatkowe stroje w Street Fighter 6

Zestawy klasycznych strojów zostały oznaczone jako Outfit 2 i będzie je można odblokować wraz z postępami w rozgrywce lub poprzez kupienie tych skórek w wirtualnym sklepie. Graczy, którzy nostalgicznie i sentymentalnie wspominają poprzednie odsłony z pewnością ucieszy taka możliwość.



Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 wielkimi krokami zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje na wymienionych platformach już 2 czerwca, czyli w najbliższy piątek. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.