Recenzje Street Fighter 6 już w sieci. Capcom po raz kolejny nie zawodzi

W chwili pisania tej wiadomości Street Fighter 6 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 91% (na podstawie 41 opinii) w serwisie OpenCritic . Warto podkreślić, że aż 98% recenzentów poleca najnowszą produkcję Capcomu. Wśród zalet wymienia się przede wszystkim rozbudowany tryb World Tour oraz bardzo solidny kod sieciowy. Dziennikarze doceniają także obniżony próg wejścia dla zupełnie nowych graczy. Na plus zalicza się również kreator postaci i interakcje w Battle Hub.

Premiera Street Fighter 6 już za kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się pierwsze recenzje nowej odsłony popularnej serii od Capcomu . Opinie branżowych mediów zapowiadają, że japońska firma po raz kolejny stanęła na wysokości zadania, a wspomniana produkcja ma szansę przypaść do gustu nie tylko fanom marki i miłośnikom gatunku, ale także graczom, którzy do tej pory nie mieli zbyt wiele wspólnego z bijatykami.

Street Fighter 6 posiada także kilka pomniejszych wad. Część recenzentów wspomina o drobnych błędach graficznych oraz okazjonalnych spadkach płynności w trybie rozdzielczości. Niektórzy dziennikarze uważają również, że historia przedstawiona w World Tour nie jest najwyższych lotów. Nie wszystkim do gustu przypadła również ścieżka dźwiękowa.

Street Fighter 6 – wybrane oceny:

TheSixthAxis – 10/10

God is a Geek – 10/10

GameSpot – 9/10

Shacknews – 9/10

Push Square – 9/10

PCGamesN – 9/10

Press Start – 9/10

TechRaptor – 9/10

XboxEra – 9/10

PC Gamer – 8.9/10

gram.pl – 8.5/10

Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje na wymienionych platformach już 2 czerwca 2023 roku, czyli w najbliższy piątek. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.