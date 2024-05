Strażnicy Galaktyki 3 to wielki sukces Marvela, ale niewielki zysk dla Disneya. Film zarobił zaledwie 124 mln dolarów

Strażnicy Galaktyki 3 to bez wątpienia wieli sukces Marvela, którego tej wytwórni nie udało się od tamtej pory powtórzyć. Było to również efektowne pożegnanie Jamesa Gunna z MCU i superbohaterami, których pokochali widzowie. Film stał się przebojem, a do kin poszły miliony widzów. Popularność przedłużyła się także na streaming, kiedy film zawitał do Disney+. Jednak finalny zysk na czysto nie oszałamia.

Strażnicy Galaktyki 3 zarobili na czysto zaledwie 124 mln dolarów

150 mln dolarów, tyle mniej więcej zabrakło trzecim Strażnikom do okrągłego miliarda. Można powiedzieć, że film odniósł sukces finansowy. Jednak, jak donosi Deadline, nawet zgarniając tak duże pieniądze, film zarobił zaledwie 124 miliony dolarów.