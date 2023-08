Strażnicy Galaktyki 3 w wersji IMAX na Disney+? James Gunn odradza oglądania

James Gunn wyjaśnił, że niektóre sceny były kręcone w zmienionych proporcjach obrazu, co ma wzmocnić opowiadaną w filmie historię. Wersja IMAX posiada niezmienne proporcje ekranu, co nie zawsze służy trzecim Strażnikom Galaktyki.

Reżyser zaznaczył, że wersja IMAX nie jest przycięta w niektórych momentach i współczynnik proporcji nie zmienia się, jak to ma miejsce w wielu innych filmach, co jest sprzeczne z zamiarem Jamesa Gunna. Jeżeli więc chcecie zobaczyć film zgodny z artystyczną wizją reżysera, to sięgnijcie po zwykłą wersję. Jeżeli jednak zależy Wam na jak najszerszym obrazie, to wersja IMAX będzie do tego idealna.