Recenzja filmu Strażnicy Galaktyki 3. Wiara w Marvela przywrócona

Niektórzy uważali, że to ostatnia szansa, aby MCU wróciło do łask fanów. Oceniamy, czy ta sztuka udała się w pełni trzeciej części Strażników Galaktyki.

Nowa nadzieja

Jest w tym pewna ironia, że to właśnie James Gunn został oddelegowany przez fanów superbohaterskiego uniwersum Marvela do jego uratowania. Ten sam reżyser, który został zwolniony przez swoje kontrowersyjne posty na Twitterze sprzed wielu lat i trafił do DC, aby nakręcić tam jeden z najlepszych filmów w swojej karierze. Ale Gunn nie chciał zawieść ani widzów, ani studio, które dało mu szansę, a już tym bardziej swoich bohaterów, którzy trafiliby w ręce innego twórcy. Strażnicy Galaktyki 3 musieli się udać z wielu powodów, nie tylko jako ostatnia nadzieja coraz mocniej słabnącej pozycji MCU, ale przede wszystkim jako godne pożegnanie z niektórymi bohaterami, którzy towarzyszyli nam od dziewięciu lat i z miejsca stali się światowymi fenomenami. Na całe szczęście James Gunn dowiózł, choć nie obyło się bez kilku problemów po drodze.