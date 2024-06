Stray zmierza na Nintendo Switch. Kocie przygody trafią do kolejnych graczy

Do grona gier dostępnych na Nintendo Switch dołączy w tym roku Stray.

Wczoraj odbył się pokaz Nintendo Direct. Podczas wydarzenia otrzymaliśmy między innymi zapowiedź Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, a także mieliśmy okazję zobaczyć efektowny zwiastun Metroid Prime 4: Beyond. Event przyniósł jednak również inne, dobre wieści, szczególnie dla miłośników kotów – niezależne Stray trafi bowiem na Nintendo Switch.