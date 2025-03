Strategos otrzymał nowy zwiastun. Konkurent Total War zaoferuje bitwy z tysiącami jednostek

Miłośnicy gier wojennych i starożytnej historii mają powody do ekscytacji. Jeszcze w tym roku zadebiutuje Strategos, ambitna strategia czasu rzeczywistego, która pozwala graczom odtworzyć ogromne bitwy z epoki antyku z tysiącami żołnierzy na ekranie. Produkcja od studia Strategos Games doczekała się pierwszego pełnego zwiastuna, który prezentuje grę w akcji. Fani mogą spodziewać się rozgrywki podobnej do prowadzenia bitew w serii Total War. To, co wyróżnia tę strategię na tle konkurencji to liczba unikalnych frakcji i jednostek, którymi będziemy mogli stoczyć legendarne pojedynki. Materiał zobaczycie poniżej.

Strategos – nowy zwiastun świetnie zapowiadającej się strategii