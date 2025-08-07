Strategia od twórców StarCrafta zadebiutowała w pełnej wersji z fabularną kampanią. Tylko 50% ocen jest pozytywnych

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami studia, po latach pracy, milionowych inwestycjach i wsparciu byłych twórców StarCrafta i Warcrafta, strategia czasu rzeczywistego Stormgate oficjalnie opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała na Steamie. Produkcja Frost Giant Studios, która przyciągnęła uwagę fanów RTS-ów już na etapie kampanii crowdfundingowej, jest teraz dostępna jako darmowa gra free-to-play.

Stormgate – strategia zadebiutowała w pełnej wersji z kampanią fabularną

Od momentu wejścia do wczesnego dostępu, Stormgate zebrało 7 768 recenzji na Steamie, z których dokładnie 50% było pozytywnych. Choć początki były trudne, obecna średnia ocen z ostatnich tygodni wskazuje na powolny, ale zauważalny wzrost zainteresowania i satysfakcji graczy. Z ostatnich 30 dni tylko 58% recenzji jest pozytywnych z ponad 300 opinii.