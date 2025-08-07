Strategia od twórców StarCrafta zadebiutowała w pełnej wersji z fabularną kampanią. Tylko 50% ocen jest pozytywnych

Nie był to udany start nowej strategii czasu rzeczywistego na Steam.
Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami studia, po latach pracy, milionowych inwestycjach i wsparciu byłych twórców StarCrafta i Warcrafta, strategia czasu rzeczywistego Stormgate oficjalnie opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała na Steamie. Produkcja Frost Giant Studios, która przyciągnęła uwagę fanów RTS-ów już na etapie kampanii crowdfundingowej, jest teraz dostępna jako darmowa gra free-to-play.
Stormgate – strategia zadebiutowała w pełnej wersji z kampanią fabularną
Od momentu wejścia do wczesnego dostępu, Stormgate zebrało 7 768 recenzji na Steamie, z których dokładnie 50% było pozytywnych. Choć początki były trudne, obecna średnia ocen z ostatnich tygodni wskazuje na powolny, ale zauważalny wzrost zainteresowania i satysfakcji graczy. Z ostatnich 30 dni tylko 58% recenzji jest pozytywnych z ponad 300 opinii.
Premierowa wersja gry, nazwana „Necrolyte”, przynosi graczom długo oczekiwaną kampanię Ashes of Earth, tryb PvP 1v1, tryb Sigma Labs z edytorem terenu (w wersji alfa) oraz trzyosobowy tryb kooperacji, a także Skirmish z walkami przeciwko AI i dwiema trudnymi misjami.
Twórcy podkreślają, że mimo wyjścia z wczesnego dostępu, Stormgate wciąż znajduje się w aktywnym rozwoju. Studio Frost Giant zaprezentowało zaktualizowaną mapę drogową, zapowiadającą liczne nowości w najbliższym czasie, w tym nowe jednostki, tryby gry, rozbudowę edytora map, nowe kampanie, odświeżenie trybu kooperacji i więcej darmowych misji.
To premiera Stormgate, ale nasza praca się nie kończy. Planujemy aktywny rozwój przez długi czas. W najbliższej kolejności pojawi się tryb 3v3 Team Mayhem w Sigma Labs, gruntowna przebudowa trzyosobowego trybu PvE, dodanie kooperacji 3-osobowej do kampanii Ashes of Earth, znaczna rozbudowa edytora, w tym skrypty i wyzwalacze, oraz kolejne darmowe misje kampanii dla wszystkich graczy.
Ta premiera to wielki moment dla nas, ale to także kolejny krok w długofalowym rozwoju Stormgate. Z waszą pomocą kampania Ashes of Earth może być mostem do realizacji naszej wielkiej wizji, którą mamy od pierwszego dnia pracy nad tą grą - powiedział deweloper Tim Campbell.
Stormgate od początku wzbudzało zainteresowanie, zarówno dzięki nazwiskom twórców, jak i dzięki udanej kampanii crowdfundingowej, która przyniosła dziesiątki milionów dolarów inwestycji. Twórcy zdecydowali się jednak na nietypowy system wersjonowania, unikając klasycznego oznaczenia „1.0”. Zamiast tego kolejne wersje otrzymują nazwy kodowe – premierowa wersja to „Necrolyte”, poprzednia nazywała się „Mammoth”.