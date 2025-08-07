Zaloguj się lub Zarejestruj

Strategia od twórców StarCrafta zadebiutowała w pełnej wersji z fabularną kampanią. Tylko 50% ocen jest pozytywnych

Radosław Krajewski
2025/08/07 10:15
1
0

Nie był to udany start nowej strategii czasu rzeczywistego na Steam.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami studia, po latach pracy, milionowych inwestycjach i wsparciu byłych twórców StarCrafta i Warcrafta, strategia czasu rzeczywistego Stormgate oficjalnie opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała na Steamie. Produkcja Frost Giant Studios, która przyciągnęła uwagę fanów RTS-ów już na etapie kampanii crowdfundingowej, jest teraz dostępna jako darmowa gra free-to-play.

Stormgate

Stormgate – strategia zadebiutowała w pełnej wersji z kampanią fabularną

Od momentu wejścia do wczesnego dostępu, Stormgate zebrało 7 768 recenzji na Steamie, z których dokładnie 50% było pozytywnych. Choć początki były trudne, obecna średnia ocen z ostatnich tygodni wskazuje na powolny, ale zauważalny wzrost zainteresowania i satysfakcji graczy. Z ostatnich 30 dni tylko 58% recenzji jest pozytywnych z ponad 300 opinii.

Premierowa wersja gry, nazwana „Necrolyte”, przynosi graczom długo oczekiwaną kampanię Ashes of Earth, tryb PvP 1v1, tryb Sigma Labs z edytorem terenu (w wersji alfa) oraz trzyosobowy tryb kooperacji, a także Skirmish z walkami przeciwko AI i dwiema trudnymi misjami.

Twórcy podkreślają, że mimo wyjścia z wczesnego dostępu, Stormgate wciąż znajduje się w aktywnym rozwoju. Studio Frost Giant zaprezentowało zaktualizowaną mapę drogową, zapowiadającą liczne nowości w najbliższym czasie, w tym nowe jednostki, tryby gry, rozbudowę edytora map, nowe kampanie, odświeżenie trybu kooperacji i więcej darmowych misji.

To premiera Stormgate, ale nasza praca się nie kończy. Planujemy aktywny rozwój przez długi czas. W najbliższej kolejności pojawi się tryb 3v3 Team Mayhem w Sigma Labs, gruntowna przebudowa trzyosobowego trybu PvE, dodanie kooperacji 3-osobowej do kampanii Ashes of Earth, znaczna rozbudowa edytora, w tym skrypty i wyzwalacze, oraz kolejne darmowe misje kampanii dla wszystkich graczy.

Ta premiera to wielki moment dla nas, ale to także kolejny krok w długofalowym rozwoju Stormgate. Z waszą pomocą kampania Ashes of Earth może być mostem do realizacji naszej wielkiej wizji, którą mamy od pierwszego dnia pracy nad tą grą - powiedział deweloper Tim Campbell.

GramTV przedstawia:

Stormgate od początku wzbudzało zainteresowanie, zarówno dzięki nazwiskom twórców, jak i dzięki udanej kampanii crowdfundingowej, która przyniosła dziesiątki milionów dolarów inwestycji. Twórcy zdecydowali się jednak na nietypowy system wersjonowania, unikając klasycznego oznaczenia „1.0”. Zamiast tego kolejne wersje otrzymują nazwy kodowe – premierowa wersja to „Necrolyte”, poprzednia nazywała się „Mammoth”.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/real-time-strategy/stormgate-the-rts-from-ex-starcraft-and-warcraft-devs-launches-out-of-steam-early-access-with-perfect-balance-by-which-i-mean-with-50-percent-positive-user-reviews-we-plan-to-be-in-active-development-for-a-long-time/

Tagi:

News
premiera
strategia
RTS
kampania
zmiany
rozwój gry
Frost Giant Studios
Stormgate
strategia czasu rzeczywistego
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:10

W sumie ludzie wydali na te grę kasę, a teraz jest f2p...

Swoją drogą Early Access sprawdza się dla wielu gier, ale tutaj chyba było odwrotnie. To jak gra niewiele oferowała i w sumie dalej nie oferuje po tylu latach nie działa na jej korzyść. Starcraft to był pełen pakiet - dwójkę rozbili na 3 części ale ostatecznie uważam że wyszło jej to na dobre - kampanie były naprawdę fajne. Tutaj gra tak długo się "pichciła" że ludzie stracili do niej cierpliwość, a wychodzi na to że ostatecznie i tak nie wyszło za dobrze i nie było na co czekać...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112