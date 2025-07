Strategia od weteranów Starcrafta z oczekiwanymi nowościami. Gra wychodzi z wczesnego dostępu, chociaż nadal nie jest ukończona

By uniknąć dalszego zamieszania, twórcy rezygnują z numerowania aktualizacji. Zamiast tego wprowadzają system nazw kodowych inspirowanych jednostkami RTS. Premierowa wersja gry, wcześniej oznaczona jako 0.6, nosić będzie teraz nazwę Necrolyte. Jesienna aktualizacja otrzyma nazwę Ornithopter, a mniejsze poprawki również będą odpowiednio nazywane – poprzednie wydanie Griffin doczekało się nawet aktualizacji Griffinish-line.

Nowy system pozwoli nam lepiej oddać charakter aktualizacji. Nie są one tylko kolejnymi krokami na wykresie postępu w drodze do arbitralnego 1.0, lecz istotnymi dodatkami do tego, co już zostało zbudowane – przyznało Frost Giant Studios.