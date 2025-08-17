Zaloguj się lub Zarejestruj

Straszny film 6 powstaje – i to z dwiema głównymi aktorkami serii. Premiera szybciej, niż się spodziewacie

Jakub Piwoński
2025/08/17 18:00
Fani serii powinni przyjąć tę informajcę z otwartymi ramionami.

Sukces odświeżonej Nagiej broni najwyraźniej przeciera szlak do powrotu innej kultowej parodii. Paramount Pictures i Miramax oficjalnie potwierdziły, że w Strasznym filmie 6 zobaczymy powrót Anny Faris i Reginy Hall w rolach Cindy Campbell i Brendy Meeks. Film trafi do kin już 12 czerwca 2026 roku.

Straszny film
Straszny film

Straszny film 6 – Anny Faris i Reginy Hall wracają do swoich ról

Za scenariusz i produkcję odpowiadają twórcy oryginału – bracia Wayans (Marlon, Shawn i Keenen Ivory) – wraz z Rickiem Alvarezem. Reżyserią zajmuje się Michael Tiddes.

Faris i Hall, które zadebiutowały w serii w 2000 roku, szybko stały się jej ikonami. Wspólnie wcielały się w przyjaciółki wplątane w absurdalne sytuacje inspirowane klasykami horroru, takimi jak Krzyk, Szósty zmysł czy Projekt Blair Witch. Pierwszy Straszny film zarobił w kinach ponad 278 milionów dolarów, a kolejne odsłony (do części czwartej włącznie) cieszyły się podobnym powodzeniem.

Nie możemy się doczekać, aż Brenda i Cindy powrócą do życia i znów będziemy mogli spotkać się z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi Keenenem, Shawnem i Marlonem – trzema mężczyznami, za którymi dosłownie dalibyśmy się pokroić (w przypadku Brendy, znowu) – napisały aktorki w oświadczeniu dla Deadline

Ostatni raz Faris i Hall zabrakło w Strasznym filmie 5 (2013), który zebrał słabsze recenzje i wyniki finansowe, mimo udziału m.in. Ashley Tisdale, Terry’ego Crewsa czy Snoopa Dogga. Sama Faris przyznawała w wywiadach, że do powrotu przekonałyby ją dwa czynniki: „pieniądze. Ale przede wszystkim Regina!”. No i stało się. Czekamy zatem na kolejne doniesienia o filmie.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/scary-movie-6-anna-faris-regina-hall-return-new-movie/

