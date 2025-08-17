Straszny film 6 powstaje – i to z dwiema głównymi aktorkami serii. Premiera szybciej, niż się spodziewacie

Sukces odświeżonej Nagiej broni najwyraźniej przeciera szlak do powrotu innej kultowej parodii. Paramount Pictures i Miramax oficjalnie potwierdziły, że w Strasznym filmie 6 zobaczymy powrót Anny Faris i Reginy Hall w rolach Cindy Campbell i Brendy Meeks. Film trafi do kin już 12 czerwca 2026 roku.

Straszny film 6 – Anny Faris i Reginy Hall wracają do swoich ról

Za scenariusz i produkcję odpowiadają twórcy oryginału – bracia Wayans (Marlon, Shawn i Keenen Ivory) – wraz z Rickiem Alvarezem. Reżyserią zajmuje się Michael Tiddes.