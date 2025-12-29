Zaloguj się lub Zarejestruj

Stranger Things w świątecznej wersji? Aktorka Millie Bobby Brown ma ciekawy pomysł

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/29 16:30
Millie Bobby Brown marzy o nagraniu świątecznej piosenki, ale chce aby był to lekko mroczny utwór inspirowany Stranger Things.

Millie Bobby Brown przyznała, że w przyszłości chciałaby nagrać własną piosenkę świąteczną i to w nieco nietypowym klimacie. Brytyjska aktorka zdradziła, że marzy jej się lekko straszny, mroczny utwór bożonarodzeniowy, nawiązujący do jej kultowej roli Jedenastki z serialu Stranger Things.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown chce nagrać świąteczną piosenkę w klimacie Stranger Things

W rozmowie w podcascie Dish, 21-letnia gwiazda opowiedziała o swojej miłości do świątecznej muzyki. Wśród ulubionych utworów wymieniła klasyk Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You oraz hit Ariany Grande z 2014 roku Santa Tell Me. Nawiązując do singla Jona Bon Joviego z 2023, Christmas Isn’t Christma, aktorka powiedziała z uśmiechem:

Wszyscy moi ulubieni artyści mają jedną naprawdę dobrą piosenkę świąteczną. Uwielbiam Arianę, uwielbiam ich wszystkich. Myślę, że nawet mój teść ma świąteczny hit. Bardzo mi się to podoba, jestem totalnie za.

Aktorka zdradziła również, że ma już konkretny pomysł na własny utwór:

Właściwie to myślę, że powinnam ją teraz nagrać. Mogłaby być inspirowana Eleven, taka trochę mroczna świąteczna piosenka. Dam wam znać, kiedy będę w trasie promocyjnej tego utworu.

GramTV przedstawia:

W dalszej części rozmowy Millie opowiedziała także o swoich świątecznych tradycjach. Zdradziła, że razem z mężem, Jake’em Bongiovim, zaczynają dekorować dom na Boże Narodzenie już na początku listopada:

Dzień po Halloween. Pierwszego listopada. Bo ja naprawdę idę na całość także z Halloween. Więc dzień po nim to spuszczanie powietrza z gigantycznego szkieletu przed domem i stawianie ogromnej, 20-stopowej choinki. To dla nas wielki dzień.

Tegoroczny sezon świąteczny był dla Millie i 23-letniego Jake’a wyjątkowy także z innego powodu. W sierpniu para ujawniła, że adoptowała córeczkę, co sprawiło, że święta nabrały dla nich zupełnie nowego, rodzinnego wymiaru.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/186153/Millie-Bobby-Brown-wants-to-record-a-Christmas-song

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

