Stranger Things w świątecznej wersji? Aktorka Millie Bobby Brown ma ciekawy pomysł

Millie Bobby Brown marzy o nagraniu świątecznej piosenki, ale chce aby był to lekko mroczny utwór inspirowany Stranger Things.

Millie Bobby Brown przyznała, że w przyszłości chciałaby nagrać własną piosenkę świąteczną i to w nieco nietypowym klimacie. Brytyjska aktorka zdradziła, że marzy jej się lekko straszny, mroczny utwór bożonarodzeniowy, nawiązujący do jej kultowej roli Jedenastki z serialu Stranger Things.

Millie Bobby Brown chce nagrać świąteczną piosenkę w klimacie Stranger Things

W rozmowie w podcascie Dish, 21-letnia gwiazda opowiedziała o swojej miłości do świątecznej muzyki. Wśród ulubionych utworów wymieniła klasyk Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You oraz hit Ariany Grande z 2014 roku Santa Tell Me. Nawiązując do singla Jona Bon Joviego z 2023, Christmas Isn’t Christma, aktorka powiedziała z uśmiechem: