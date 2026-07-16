Stranger Things otrzymało nową wersję. Netflix świętuje 10-lecie serialu science fiction i zachęca do ponownego obejrzenia

Platforma zrobiła wielką niespodziankę fanom swojego hitowego serialu.

Netflix przygotował niespodziankę dla fanów Stranger Things. Z okazji dziesiątej rocznicy premiery serialu platforma udostępniła specjalną wersję pierwszego sezonu, która wygląda tak, jakby została nagrana na zużytej kasecie VHS i była odtwarzana na telewizorze z lat osiemdziesiątych. Stranger Things – specjalna edycja pierwszego sezonu stylizowana na VHS zadebiutowała na Netflixie Nowa edycja pozwala jeszcze raz przeżyć wydarzenia rozgrywające się w Hawkins, ale tym razem w oprawie dopasowanej do epoki przedstawionej w serialu. Obraz został wyświetlony w proporcjach 4:3, charakterystycznych dla dawnych telewizorów kineskopowych. Na współczesnych ekranach oznacza to obecność szerokich, czarnych pasów po bokach.

Netflix celowo pogorszył również jakość obrazu. Specjalna wersja pierwszego sezonu oferuje widoczne ziarno, delikatne rozmycie, analogowe zakłócenia oraz inne niedoskonałości kojarzone z często odtwarzanymi kasetami. Zmieniono nawet animację otwierającą materiały platformy, aby lepiej pasowała do stylistyki domowych nagrań sprzed kilku dekad. Dźwięk pozostał jednak bez większych modyfikacji. W tej formie widzowie mogą ponownie zobaczyć między innymi pierwsze spotkanie z Jedenastką, zaginięcie Willa Byersa, rozgrywki w Dungeons & Dragons oraz wydarzenia prowadzące do odkrycia Drugiej Strony. Całość ma przypominać seans filmu wypożyczonego z lokalnej wypożyczalni kaset. Twórcy Stranger Things przyznali, że właśnie w taki sposób serial mógłby wyglądać, gdyby rzeczywiście istniał w świecie przedstawionym produkcji: Gdyby Stranger Things istniało w Hawkins i stało na półce w wypożyczalni Family Video, wyglądałoby dokładnie tak, łącznie z zastosowaniem techniki pan and scan – powiedzieli bracia Duffer.

GramTV przedstawia:

Pan and scan to metoda dostosowywania szerokiego obrazu do ekranów o proporcjach 4:3. Polega ona między innymi na przycięciu boków kadru oraz przesuwaniu widocznego fragmentu obrazu w sytuacjach, gdy ważna akcja rozgrywa się poza jego centralną częścią. Bracia Duffer zasugerowali również, że podobne wersje mogą w przyszłości otrzymać pozostałe sezony. Wszystko będzie jednak zależało od zainteresowania widzów. Jeżeli wystarczająco wielu z was, maniaków, to obejrzy, być może przygotujemy w ten sposób również resztę sezonów – dodali twórcy serialu. Specjalną edycję można znaleźć bezpośrednio w serwisie Netflix. Wystarczy wejść na jej stronę i wpisać w wyszukiwarce platformy hasło Stranger Things VHS.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.