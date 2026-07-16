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Disney+ w dużej promocji. Atrakcyjna cena na miesięczny abonament

Radosław Krajewski
2026/07/16 11:00
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Platforma ruszyła z nową promocją, w której można sporo zaoszczędzić.

Disney+ uruchomił specjalną ofertę dla nowych oraz powracających użytkowników. W ramach promocji można wykupić jeden z dwóch dostępnych planów i przez trzy miesiące korzystać z platformy w obniżonej cenie. To dobra okazja, aby nadrobić najnowsze premiery, popularne seriale oraz filmy, które wkrótce pojawią się w katalogu.

Disney+

Disney+ – duża promocja na abonament przez trzy miesiące

Zanim Disney+ stanie się częściowo darmowe, to platforma rozpoczęła promocję, dzięki której zaoszczędzicie na miesięcznym abonamencie. Oferta trwa do 28 lipca i plan Disney+ Standard kosztuje w jej ramach 23,99 zł miesięcznie, co w ciągu trzech miesięcy pozwala zaoszczędzić łącznie 33 zł. Osoby wybierające Disney+ Premium zapłacą 39,99 zł miesięcznie, a ich łączna oszczędność wyniesie 60 zł.

Po zakończeniu trzymiesięcznego okresu promocyjnego subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona. Od tego momentu opłata będzie naliczana zgodnie z ceną danego planu obowiązującą w tym czasie. Subskrypcja pozostanie aktywna do chwili jej anulowania przez użytkownika.

W ostatnim czasie katalog Disney+ został rozbudowany o kilka długo oczekiwanych produkcji. Wśród filmowych nowości znalazły się Hopnięci oraz Avatar: Ogień i popiół.

GramTV przedstawia:

Platforma przygotowała również premiery dla fanów seriali. Widzowie mogą obejrzeć piąty i zarazem finałowy sezon The Bear, drugi sezon Rywale, a także produkcje Alice i Steve oraz Niestworzeni do pracy. Do oferty trafił również drugi sezon animacji X Men ’97 od Marvel Animation.

W katalogu nadal dostępne są także popularne i dobrze przyjęte tytuły z ostatnich miesięcy. Należą do nich drugi sezon Paradise, Testamenty, drugi sezon serialu Daredevil: Odrodzenie od Marvela oraz animowany film Zwierzogród 2.

Disney+ zapowiedział również następne produkcje, które wkrótce zasilą bibliotekę serwisu. Już 23 lipca zadebiutuje dokument „Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem” przygotowany przez National Geographic. Na 27 lipca zaplanowano premierę filmu Obsesja, znanego również pod angielskim tytułem Furious. Dwa dni później, 29 lipca, w katalogu ma pojawić się Diabeł ubiera się u Prady 2. Z kolei 6 sierpnia abonenci otrzymają dostęp do produkcji Strzępy od FX.

Specjalna oferta Disney+ jest dostępna wyłącznie przez ograniczony czas. Nowi oraz powracający użytkownicy mogą skorzystać z promocyjnych cen do 28 lipca.

Tagi:

promocja
Disney
oferta
abonament
streaming
promocje
okazja
subskrypcja
Disney+
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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