Stranger Things 5 z odcinkami długości filmów. Poznaliśmy czas trwania pierwszych epizodów

Radosław Krajewski
2025/10/14 10:45
Będą naprawdę długie.

Koniec spekulacji dotyczących wyjątkowo długich odcinków piątego sezonu Stranger Things. Ross Duffer, jeden z twórców serialu, ujawnił w mediach społecznościowych rzeczywiste czasy trwania pierwszych czterech epizodów finałowej serii. Tym samym spełniły się zapowiedzi twórców, którzy obiecywali odcinki długości pełnometrażowych filmów.

Stranger Things 5 – długość pierwszych odcinków

Premierowy odcinek zatytułowany The Crawl potrwa 1 godzinę i 8 minut. Drugi epizod, którego tytuł nie został jeszcze ujawniony, będzie trwał 54 minuty. Trzeci, The Turnbow Trap, ma długość 1 godziny i 6 minut, a czwarty, Sorcerer, będzie najdłuższy z pierwszej części sezonu i zajmie aż 1 godzinę oraz 23 minuty.

Wcześniej poznaliśmy ogromny budżet piątego sezonu, który klasyfikuje ten serial w czołówce najdroższych seriali w historii.

Piąty sezon zostanie udostępniony w trzech częściach. Pierwsze cztery odcinki pojawią się 26 listopada, tuż przed Świętem Dziękczynienia w USA. Kolejne trzy trafią na platformę w Boże Narodzenie, a wielki finał zatytułowany The Rightside Up zadebiutuje w sylwestra.

Za reżyserię finałowych epizodów odpowiadają bracia Dufferowie, Shawn Levy oraz Frank Darabont, znany między innymi z filmu Skazani na Shawshank. Na ekran powróci pełna obsada, w tym Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery oraz Maya Hawke.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/stranger-things-5-runtimes-first-four-episodes-1236551797/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

