Stranger Things 5 z odcinkami długości filmów. Poznaliśmy czas trwania pierwszych epizodów

Koniec spekulacji dotyczących wyjątkowo długich odcinków piątego sezonu Stranger Things. Ross Duffer, jeden z twórców serialu, ujawnił w mediach społecznościowych rzeczywiste czasy trwania pierwszych czterech epizodów finałowej serii. Tym samym spełniły się zapowiedzi twórców, którzy obiecywali odcinki długości pełnometrażowych filmów.

Stranger Things 5 – długość pierwszych odcinków

Premierowy odcinek zatytułowany The Crawl potrwa 1 godzinę i 8 minut. Drugi epizod, którego tytuł nie został jeszcze ujawniony, będzie trwał 54 minuty. Trzeci, The Turnbow Trap, ma długość 1 godziny i 6 minut, a czwarty, Sorcerer, będzie najdłuższy z pierwszej części sezonu i zajmie aż 1 godzinę oraz 23 minuty.

