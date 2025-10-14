Stranger Things 5 z odcinkami długości filmów. Poznaliśmy czas trwania pierwszych epizodów

Koniec spekulacji dotyczących wyjątkowo długich odcinków piątego sezonu Stranger Things. Ross Duffer, jeden z twórców serialu, ujawnił w mediach społecznościowych rzeczywiste czasy trwania pierwszych czterech epizodów finałowej serii. Tym samym spełniły się zapowiedzi twórców, którzy obiecywali odcinki długości pełnometrażowych filmów.
Stranger Things 5 – długość pierwszych odcinków
Premierowy odcinek zatytułowany The Crawl potrwa 1 godzinę i 8 minut. Drugi epizod, którego tytuł nie został jeszcze ujawniony, będzie trwał 54 minuty. Trzeci, The Turnbow Trap, ma długość 1 godziny i 6 minut, a czwarty, Sorcerer, będzie najdłuższy z pierwszej części sezonu i zajmie aż 1 godzinę oraz 23 minuty.
Piąty sezon zostanie udostępniony w trzech częściach. Pierwsze cztery odcinki pojawią się 26 listopada, tuż przed Świętem Dziękczynienia w USA. Kolejne trzy trafią na platformę w Boże Narodzenie, a wielki finał zatytułowany The Rightside Up zadebiutuje w sylwestra.
Za reżyserię finałowych epizodów odpowiadają bracia Dufferowie, Shawn Levy oraz Frank Darabont, znany między innymi z filmu Skazani na Shawshank. Na ekran powróci pełna obsada, w tym Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery oraz Maya Hawke.
