Strange Way of Life z premierowym pokazem na festiwalu w Cannes. Gwiazdorska obsada

Producenci Strange Way of Life w reżyserii Pedro Almodovara ogłosili, że film będzie miał premierę na festiwalu w Cannes.

Strange Way of Life to najnowszy film znanego i cenionego na całym świecie Pedro Almodovara. Tym razem zdecydował się na widowisko w konwencji queer western. Powodzenie odważnej koncepcji mają zapewnić dwaj gwiazdorzy, występujący w głównych rolach - Ethan Hawke i Pedro Pascal.