McDonald's z własną kolekcjonerską karcianką. Magic: The Gathering, bój się

Pozycja Magic: The Gathering jako króla TCG niezaprzeczalna. Ale jak to często bywa, nie brakuje tych, których chcieliby zrzucić władcę z tronu.

Wielu więc próbowało. Ale niespodziewanie teraz w szranki staje nie kto inny, jak samo McDondal’s! Kolekcjonerska karcianka prosto od McDonald’s No dobra, żarty na bok. Słynna sieć fast foodów z pewnością nie ma aspiracji, by zaatakować pozycję Magica (a może ma?), niemniej naprawdę wypuszcza na rynek swoją własną kolekcjonerska grę karcianą. Aczkolwiek nie wszędzie, bo szczęśliwcami w tym zakresie okazali się konsumenci z Wielkiej Brytanii. To na ich rynku pojawi się “nowa gra z uniwersum McDonal’s”.

Jeżeli chodzi o to, co znajdziemy na kartach, to nie wszystko jeszcze wiadomo. Więcej dowiemy się zapewne bliżej premiery zestawu, ale już teraz ujawniono kilka postaci, które znajdą się na kartonikach. Nie mogło oczywiście zabraknąć samego Ronalda McDonalda, a także innej maskotki McD, Grimace’a. Inne karty to chociażby cheesburgerowe krzesło czy nawet legendarna karta charakterystycznych złotych łuków.

Ciekawostką jest fakt, iż karty oznaczono jako produkt 18+. To wskazywałoby, iż raczej nie znajdziemy ich w Happy Mealach, które z założenia skierowane są właśnie do najmłodszych. Samo McDonald’s nie podało przy tym jeszcze sposobu, w jaki konkretnie sposób będziemy mogli zgarniać kolejne karty i w ogóle ich ich w sumie będzie. Wiadomo, że pogromca Magic: The Gathering kolekcjonerska karcianka od McDonald’s zadebiutuje na rynku brytyjskim 17 marca 2026 roku. Na ten moment nieznana jest natomiast ewentualna data końcowa akcji. Na koniec pozostaje zadać sobie pytanie, do jakich cen urośnie potem wartość najrzadszych kart?

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

