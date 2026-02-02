Kendrick Lamar triumfatorem Grammy 2026, kluczowe nagrody dla Bad Bunny, Billie Eilish i Lady Gagi.
Gala Grammy 2026 odbyła się 26 stycznia w Los Angeles i po raz kolejny zgromadziła największe gwiazdy muzyki z całego świata. Przypomnijmy, że Grammy to prestiżowe nagrody przyznawane przez Recording Academy w uznaniu najwyższych osiągnięć w branży muzycznej – zarówno w kategorii wykonawców, jak i produkcji, kompozycji czy produkcji dźwiękowej.
Kendrick Lamar pobił rekord Jaya Z na Grammy 2026
Największym zwycięzcą tegorocznej ceremonii został Kendrick Lamar, który z dziewięcioma nominacjami zdobył aż pięć statuetek, w tym prestiżową nagrodę Nagranie Roku za Luther, nagranie stworzone wspólnie z SZA. Trzy nagrody otrzymał już podczas przedtelewizyjnej ceremonii, w tym za najlepszą piosenkę rapową TV Off i rapową współpracę w Chains & Whips, a kolejne dwie dołożył podczas głównego show. Dzięki zwycięstwu w kategorii Najlepszy album rapowy Lamar stał się najbardziej uhonorowanym raperem w historii Grammy, wyprzedzając Jay-Z.
Nagroda Album Roku powędrowała do Bad Bunnyego, a Piosenka Roku trafiła do Billie Eilish za Wildflower. W kategorii Najlepszy nowy artysta zwyciężyła brytyjska wokalistka Olivia Dean. Swoje pięć minut miała również Lady Gaga, zdobywając dwie statuetki – za popowy występ wokalny w Abracadabra oraz za najlepszy utwór taneczny pop. Trzeci Grammy dla tej piosenki powędrował do producenta Gesaffelsteina za remix.
Wśród innych wyróżnionych znaleźli się Jelly Roll (trzy nagrody, w tym Najlepszy album country Beautifully Broken) oraz artyści, którzy zdobyli po dwie statuetki w przedtelewizyjnej ceremonii: Kehlani, The Cure, Turnstile, Leon Thomas, Mavis Staples, I’m With Her, Gustavo Dudamel, Amy Allen i Ludwig Göransson za ścieżkę dźwiękową do filmu Grzesznicy.
Nie zabrakło też niespodzianek – brytyjska wokalistka Lola Young zdobyła Nagrodę za Najlepszy popowy występ solowy za Messy, pokonując bardziej znane gwiazdy. Autorką Piosenki Roku została Amy Allen, a producentem roku (non-classical) wybrano Cirkuta. Tegoroczne Grammy pokazały, że branża muzyczna pozostaje różnorodna – od rapu i popu, przez country, po eksperymentalną elektronikę i ścieżki dźwiękowe filmów.
