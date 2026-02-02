Gala Grammy 2026 odbyła się 26 stycznia w Los Angeles i po raz kolejny zgromadziła największe gwiazdy muzyki z całego świata. Przypomnijmy, że Grammy to prestiżowe nagrody przyznawane przez Recording Academy w uznaniu najwyższych osiągnięć w branży muzycznej – zarówno w kategorii wykonawców, jak i produkcji, kompozycji czy produkcji dźwiękowej.

Kendrick Lamar pobił rekord Jaya Z na Grammy 2026

Największym zwycięzcą tegorocznej ceremonii został Kendrick Lamar, który z dziewięcioma nominacjami zdobył aż pięć statuetek, w tym prestiżową nagrodę Nagranie Roku za Luther, nagranie stworzone wspólnie z SZA. Trzy nagrody otrzymał już podczas przedtelewizyjnej ceremonii, w tym za najlepszą piosenkę rapową TV Off i rapową współpracę w Chains & Whips, a kolejne dwie dołożył podczas głównego show. Dzięki zwycięstwu w kategorii Najlepszy album rapowy Lamar stał się najbardziej uhonorowanym raperem w historii Grammy, wyprzedzając Jay-Z.