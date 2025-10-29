93-letni legendarny kompozytor, twórca muzyki do Gwiezdnych wojen, znowu u boku Spielberga – tym razem w tajemniczym science fiction

To kolejna współpraca Johna Williamsa i Stevena Spielberga. Williams ma na koncie rekordowe 52 nominacje do Oscara, z czego 17 dotyczy filmów Spielberga.

To wiadomość, która ucieszy każdego miłośnika kina. 93-letni John Williams ponownie połączy siły ze Stevenem Spielbergiem, komponując muzykę do jego najnowszego, jeszcze beztytułowego filmu o UFO. Premiera filmu planowana jest na czerwiec przyszłego roku.

John Williams i Steven Spielberg ponownie łączą siły

Informację potwierdził Damian Woetzel, prezes szkoły Juilliard, zdradzając, że Williams przebywa obecnie w Los Angeles, gdzie „robi to, co robi najlepiej – pracuje ze Spielbergiem w studiu”. Choć w styczniu 2023 roku kompozytor ogłosił przejście na emeryturę po pracy nad Fabelmanami i Indianą Jonesem 5, wygląda na to, że nie potrafi długo rozstać się z muzyką filmową. I całe szczęście — bo to już 30. wspólny projekt duetu Spielberg–Williams. Ich współpraca rozpoczęła się pół wieku temu od filmu The Sugarland Express.