93-letni legendarny kompozytor, twórca muzyki do Gwiezdnych wojen, znowu u boku Spielberga – tym razem w tajemniczym science fiction

Jakub Piwoński
2025/10/29 11:30
To kolejna współpraca Johna Williamsa i Stevena Spielberga. Williams ma na koncie rekordowe 52 nominacje do Oscara, z czego 17 dotyczy filmów Spielberga.

To wiadomość, która ucieszy każdego miłośnika kina. 93-letni John Williams ponownie połączy siły ze Stevenem Spielbergiem, komponując muzykę do jego najnowszego, jeszcze beztytułowego filmu o UFO. Premiera filmu planowana jest na czerwiec przyszłego roku.

John Williams i Steven Spielberg ponownie łączą siły

Informację potwierdził Damian Woetzel, prezes szkoły Juilliard, zdradzając, że Williams przebywa obecnie w Los Angeles, gdzie „robi to, co robi najlepiej – pracuje ze Spielbergiem w studiu”. Choć w styczniu 2023 roku kompozytor ogłosił przejście na emeryturę po pracy nad Fabelmanami i Indianą Jonesem 5, wygląda na to, że nie potrafi długo rozstać się z muzyką filmową. I całe szczęście — bo to już 30. wspólny projekt duetu Spielberg–Williams. Ich współpraca rozpoczęła się pół wieku temu od filmu The Sugarland Express.

Williams ma na koncie rekordowe 52 nominacje do Oscara, z czego 17 dotyczy filmów Spielberga, takich jak Szczęki, E.T. czy Lista Schindlera. Nowy film reżysera nosi roboczy tytuł Disclosure / The Dish. Scenariusz napisał David Koepp, autor Parku Jurajskiego, a zdjęcia – tradycyjnie – odpowiada Janusz Kamiński. To może być duchowa kontynuacja Bliskich spotkań trzeciego stopnia. W obsadzie znaleźli się Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo i Wyatt Russell.

Produkcja zakończyła się po cichu w czerwcu, a wokół projektu wciąż unosi się aura tajemnicy. O’Connor przyznał, że film przypomina „starą szkołę Spielberga”.Ostatnim filmem Spielberga byli Fabelmanowie (2022) – jego najbardziej osobisty projekt, nagrodzony przez publiczność festiwalu w Toronto. Wcześniej reżyser zachwycił widzów nową wersją West Side Story (2021), która zdobyła siedem nominacji do Oscara.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/28/john-williams-to-score-steven-spielbergs-untitled-ufo-thriller

Popkultura
film
muzyka
science fiction
Steven Spielberg
John Williams
UFO
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


