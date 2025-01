Na horyzoncie nowy film science fiction Stevena Spielberga. Jeden z aktorów popłakał się przy czytaniu scenariusza

Film Stevena Spielberga o roboczym tytule The Dis budzi ogromne oczekiwania, mimo że wciąż nie znamy szczegółowej fabuły. Wiadomo jedynie, że ma to być kolejny film o UFO, którego scenariusz napisał David Koepp. Film, który najprawdopodobniej zacznie być kręcony w marcu, zapowiada się na powrót Spielberga do jego filmowych korzeni, co wywołuje skojarzenia z klasykami jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia. To ogromne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście jego ostatnich, ambitniejszych projektów (pokroju Fabelmanów), które choć były doceniane, to jednak nie dały tego, z czego Spielberg jest znany najbardziej – widowiskowości.

Colman Domingo o scenariuszu nowego filmu Spielberga: “płakałem”

W obsadzie The Dish znajdą się m.in. Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth i Josh O'Connor. Domingo, który po zeszłorocznej nominacji do Oscara za rolę w Rustin zyskuje coraz większą popularność, nie zdradza szczegółów fabuły, ale nie kryje entuzjazmu. W rozmowie z Deadline przyznał, że przeczytał już scenariusz filmu, co wywołało u niego silne emocje: