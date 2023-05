Stephen King nie boi się przyznać, że nie przepada za filmami o superbohaterach, ale tez potrafi pochwalić widowisko, jeśli naprawdę go zachwyci.

Mistrz horroru był ostatnio na pokazie przedpremierowym Flasha i film musiał go najwyraźniej oczarować, gdyż uznał, że trzeba go pochwalić, co uczynił na Twitterze.

Stephen King nie lubi filmów o superbohaterach, ale jest jeden wyjątek

Mam dziś przedpremierowy pokaz FLASH. Z reguły nie przepadam za filmami o superbohaterach, ale ten jest wyjątkowy. Jest szczery, zabawny i przyciągający wzrok. Bardzo mi się podobał.