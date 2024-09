Stellar Blade łączy siły z Nier Automata. Nadciąga też tryb fotograficzny

Niedawno informowaliśmy o pozwie złożonym przeciwko Sony oraz Shift Up . Firma Stellarblade zwróciła uwagę na tytuł gry – oczywiście mowa o Stellar Blade – domagając się zaprzestania korzystania z nazwy. Nie brakuje jednak nieco bardziej przyjemnych wieści. Podczas State of Play ukazał się bowiem krótki materiał zapowiadający nowości, których doczeka się hitowe RPG akcji.

Nadchodzi Stellar Blade x Nier Automata. Hitowe RPG akcji doczeka się nowości

Jak już wspomnieliśmy powyżej, wydarzenie State of Play przyniosło materiał związany ze Stellar Blade. Do gry zmierza między innymi tryb fotograficzny, który w akcji możemy zobaczyć na zaprezentowanym zwiastunie. To jednak nie koniec nowości przygotowanych przez deweloperów.

Zespół potwierdził bowiem, że ścieżka dźwiękowa z gry, zawierająca ponad 180 utworów, została udostępniona na platformach streamingowych. Dodatkowo jeszcze w tym roku, doczekamy się pierwszego DLC. Mowa o crossoverze Stellar Blade x Nier Automata, jednak obecnie nie otrzymaliśmy więcej szczegółów na temat rozszerzenia. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Shift Up.