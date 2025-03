Steel Seed na 15-minutowym gameplayu. Gra akcji sci-fi zadebiutuje już niedługo

Steel Seed — wciągająca gra akcji i przygodowa od wizjonerskiego zespołu twórców docenianego przez krytyków Close to the Sun, osadzona w mrocznym świecie science fiction, gdzie ludzkość stoi na krawędzi wyginięcia. Dołącz do głównej bohaterki Zoe i jej latającego drona KOBY, gdy badają głębiny wrogiego podziemnego kompleksu w poszukiwaniu odpowiedzi i klucza do przetrwania ludzkości.

NIEBEZPIECZNY, MROCZNY ŚWIAT SCIENCE FICTION PO WIELKIEJ KATASTROFIE

Po katastrofalnym wydarzeniu, które uczyniło Ziemię niezdatną do zamieszkania, maszyny przejęły kontrolę nad resztkami ludzkości. Podziemny kompleks to ogromna struktura stworzona przez maszyny dla maszyn — nie dla ludzi. Każdy obszar oferuje unikalną narrację środowiskową, niebezpieczeństwa i sekrety czekające na odkrycie. Od monumentalnych przemysłowych krajobrazów po upiorne biodomy – świat Steel Seed jest równie przerażający, co wciągający. Eksploruj ręcznie zaprojektowany świat pełen dynamicznych walk, potężnych przeciwników i wciągającej fabuły, która podważa samą definicję człowieczeństwa.

SKRADANIE SIĘ, PARKOUR I DYNAMICZNA WALKA

Dostosuj swój styl gry dzięki unikalnemu połączeniu skradania się i akcji:

Skradanie się i strategia – Wykorzystuj cienie, odwracaj uwagę przeciwników i używaj otoczenia, aby unikać lub eliminować wrogów.

Dynamiczna walka – Zmierz się z różnymi typami przeciwników i wymagającymi bossami, z których każdy posiada unikalne umiejętności.

Możliwość ulepszania zdolności – Dostosuj styl gry Zoe dzięki trzem różnym drzewkom umiejętności zawierającym 40 unikalnych ulepszeń.

Silnie interaktywne otoczenie zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów, sprawiając, że każda walka jest strategiczna i satysfakcjonująca.