Nowa gra akcji w stylu science-fiction z datą premiery. Twórcy Steel Seed podzielili się kolejnym zwiastunem

Steel Seed — wciągająca gra akcji i przygodowa od wizjonerskiego zespołu twórców docenianego przez krytyków Close to the Sun, osadzona w mrocznym świecie science fiction, gdzie ludzkość stoi na krawędzi wyginięcia. Dołącz do głównej bohaterki Zoe i jej latającego drona KOBY, gdy badają głębiny wrogiego podziemnego kompleksu w poszukiwaniu odpowiedzi i klucza do przetrwania ludzkości.

NIEBEZPIECZNY, MROCZNY ŚWIAT SCIENCE FICTION PO WIELKIEJ KATASTROFIE - Po katastrofalnym wydarzeniu, które uczyniło Ziemię niezdatną do zamieszkania, maszyny przejęły kontrolę nad resztkami ludzkości. Podziemny kompleks to ogromna struktura stworzona przez maszyny dla maszyn — nie dla ludzi. Każdy obszar oferuje unikalną narrację środowiskową, niebezpieczeństwa i sekrety czekające na odkrycie. Od monumentalnych przemysłowych krajobrazów po upiorne biodomy – świat Steel Seed jest równie przerażający, co wciągający. Eksploruj ręcznie zaprojektowany świat pełen dynamicznych walk, potężnych przeciwników i wciągającej fabuły, która podważa samą definicję człowieczeństwa.

TOWARZYSZ JEDYNY W SWOIM RODZAJU - Zoe nie jest sama — jej jedynym sprzymierzeńcem jest Koby, prototypowy dron stworzony do jej wsparcia. Początkowo tylko narzędzie, Koby z czasem staje się nieocenionym partnerem, oferując wskazówki i rozwiązując zagadki dzięki interakcji ze środowiskiem. Chociaż komunikuje się jedynie za pomocą dźwięków i sygnałów wizualnych, Koby staje się emocjonalnym oparciem dla Zoe w tym pustym świecie. Razem tworzą niezwyciężony duet, wnosząc nową dynamikę do każdej walki.