Były pracownik Valve właśnie mocno pożałował, że 36 lat temu zażył narkotyki

Przyznał w podcaście, że zażył ecstasy w Australii w 1989 roku.

Janis Warufakis, dawny specjalista od ekonomii w Valve, który później został ministrem finansów Grecji, stanie przed sądem. Powód? Pojawiły się oskarżenia o promowanie przez niego narkotyków. Wszystko za sprawą niefortunnej wypowiedzi.

Były pracownik Valve, a obecnie poseł w greckim parlamencie, wspomniał przygodę z narkotykami

Warufakis pełnił funkcję ministra od stycznia do lipca 2015 roku, a obecnie jest posłem w greckim parlamencie z ramienia własnej partii MeRA25. Do sądu trafił po tym, jak miesiąc temu przyznał w greckim podcaście, że w 1989 roku podczas australijskiego koncertu zażył ecstasy. To niewinne wspomnienie będzie go jednak drogo kosztować.