Steam rozpieszcza graczy i rozdaje jeszcze jedną grę za darmo. Szaleństwo prezentów trwa

Steam nie przestaje rozdawać darmowych gier. Dopiero co informowaliśmy o ostatniej promocji, która ruszyła dzisiaj, a sklep ma do zaoferowania graczom jeszcze jedną grę całkowicie za tym. Prezentem okazuje się Nocturnal, czyli przygodowa gra akcji w stylu side-scorllera od studia Sunnyside Games. Tytuł trafił na rynek w czerwcu 2023 roku i został bardzo ciepło przyjęty przez graczy. Produkcja może pochwalić się aż 90% pozytywnych recenzji na Steam. Promocja ograniczona jest czasowo, więc warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Nocturnal to gra akcji, w której wcielasz się w Ardeshira, żołnierza Płomienia Przetrwania, powracającego do swojej ojczyzny, Nahranu, po wielu latach nieobecności. Po pojawieniu się tajemniczej Mgły wyspa pogrążyła się w chaosie, a Ardeshir musi władać swoim płonącym mieczem i korzystać z potężnych zdolności, by stawić czoła jej sekretom i wyzwolić Nahran – czytamy w opisie gry.

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Nocturnal, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 26 kwietnia do godziny 16:00 czasu polskiego.