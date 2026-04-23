Steam rozpieszcza graczy i rozdaje jeszcze jedną grę za darmo. Szaleństwo prezentów trwa

Radosław Krajewski
2026/04/23 17:40
Do odebrania jest jeszcze jedna gra całkowicie za darmo.

Steam nie przestaje rozdawać darmowych gier. Dopiero co informowaliśmy o ostatniej promocji, która ruszyła dzisiaj, a sklep ma do zaoferowania graczom jeszcze jedną grę całkowicie za tym. Prezentem okazuje się Nocturnal, czyli przygodowa gra akcji w stylu side-scorllera od studia Sunnyside Games. Tytuł trafił na rynek w czerwcu 2023 roku i został bardzo ciepło przyjęty przez graczy. Produkcja może pochwalić się aż 90% pozytywnych recenzji na Steam. Promocja ograniczona jest czasowo, więc warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Steam
Steam

Nocturnal to gra akcji, w której wcielasz się w Ardeshira, żołnierza Płomienia Przetrwania, powracającego do swojej ojczyzny, Nahranu, po wielu latach nieobecności.

Po pojawieniu się tajemniczej Mgły wyspa pogrążyła się w chaosie, a Ardeshir musi władać swoim płonącym mieczem i korzystać z potężnych zdolności, by stawić czoła jej sekretom i wyzwolić Nahran – czytamy w opisie gry.

Następna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Nocturnal, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 26 kwietnia do godziny 16:00 czasu polskiego.

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
side-scroller
sklep Steam
gry za darmo
Nocturnal
Sunnyside Games
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

