Nowości na Xbox i PC. Najważniejsza gra miesiąca i kolejna premiera w Game Pass

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 18:00
Sprawdźcie, jakie produkcje ukażą się w najbliższych dniach na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 31 nowymi produkcjami. Bez cienia wątpliwości najważniejszą pozycją na liście jest Resident Evil Requiem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa odsłona serii Resident Evil zadebiutuje na rynku 27 lutego 2026 roku. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto czekać na wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was do lektury: Grałem w Resident Evil Requiem – dwa w jednym. Nadchodzące dzieło Capcomu nie jest jednak jedynym wartym uwagi tytułem, który już w przyszłym tygodniu trafi na platformy Microsoftu.

Już 26 lutego 2026 roku na rynku zadebiutuje bowiem pełna wersja Towerborne. Nowe RPG akcji twórców serii The Banner Saga tego samego dnia trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Pełną listę przyszłotygodniowych premier Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (23-27 lutego 2026)

  • 24 lutego – Bread & Fred (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 24 lutego – Capy Spa (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 25 lutego – Dark Farts: Parody Smell Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 25 lutego – Deep Space Shooter (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 25 lutego – Ghetto Zombies: Graffiti Squad (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 25 lutego – Journey of Johann: Castle Crusade (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 25 lutego – One-Button Games 5-in-1 Vol. 4 (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 25 lutego – Pogui (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 25 lutego – UFOphilia (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 26 lutego – ChildStory (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 26 lutego – Corner Kitchen Fast Food Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 26 lutego – Golfing Over It with Alva Majo (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 26 lutego – Hunt the Night
  • 26 lutego – Manairons (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 26 lutego – Mole Cart Mining
  • 26 lutego – No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 26 lutego – Sands of Aura (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 26 lutego – Sudoku Relax
  • 26 lutego – Tales of Berseria Remastered (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 26 lutego – Towerborne (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 26 lutego – Trials of Olympus (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 26 lutego – WorldNeverland – Elnea Kingdom (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 27 lutego – “Buy the Game, I Have a Gun” -Sheesh-Man (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 27 lutego – Aquamarine: Explorer’s Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 27 lutego – Emoji Battlefield – Island Warfare (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 27 lutego – Mini Racer Car Shop Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 27 lutego – Resident Evil Requiem (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 27 lutego – Shopping Mall Girl (Xbox Play Anywhere)
  • 27 lutego – Solar Machina (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 27 lutego – Soulshard (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 27 lutego – Wild West Tycoon (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/02/20/next-week-on-xbox-new-games-for-february-23-to-27/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

