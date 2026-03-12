Steam Machine w szczegółach. Full HD i 30 FPS-ów to minimum dla nowego sprzętu Valve

Firma podała, jakie warunki będzie musiała spełnić gra, aby otrzymać weryfikację pod Steam Machine.

Podczas tegorocznej konferencji Game Developers Conference w San Francisco Valve zaprezentowało szczegóły dotyczące swojego ekosystemu sprzętowego Steam. W trakcie prezentacji twórcy platformy wyjaśnili, jakie warunki muszą spełnić gry, aby otrzymać oficjalną weryfikację dla nowych urządzeń. Mowa o nadchodzącym Steam Machine oraz goglach VR Steam Frame. Steam Machine – te wymagania będą musiały spełnić gry, aby otrzymać weryfikację Według informacji przekazanych podczas wystąpienia, proces weryfikacji dla Steam Machine będzie w dużej mierze opierał się na zasadach znanych już z Steam Deck. Jeśli gra została wcześniej zweryfikowana dla przenośnej konsoli Valve, powinna bez większych problemów uzyskać również zgodność z nową maszyną.

Istnieje jednak istotna różnica związana z wydajnością. Sprzęt zastosowany w Steam Machine ma być znacznie mocniejszy niż w Steam Decku, dlatego minimalnym celem dla twórców będzie osiągnięcie 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p. W przedstawionych wymaganiach nie pojawiły się wzmianki o technikach skalowania obrazu ani generowania klatek, co sugeruje, że chodzi o natywną wydajność. Valve zaznacza również, że gry muszą obsługiwać te same metody sterowania co na Steam Decku. W przypadku wyświetlania obrazu nie przewidziano jednak dodatkowych wymagań dotyczących czytelności interfejsu czy skalowania elementów, ponieważ Steam Machine ma być używany z klasycznym monitorem lub telewizorem. Druga część prezentacji dotyczyła gogli Steam Frame, które mają oferować dwa różne tryby działania. Jeśli gra VR będzie strumieniowana z komputera użytkownika, nie będzie wymagała żadnej specjalnej weryfikacji. W takim scenariuszu aplikacja działa bezpośrednio na PC.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku trybu samodzielnego, w którym urządzenie korzysta z własnego układu ARM. Wtedy obowiązują konkretne wymagania wydajnościowe. Gry VR muszą osiągać 90 klatek na sekundę, natomiast klasyczne produkcje 2D powinny działać w 720p przy 30 fps. Podczas prezentacji przedstawiciele Valve zwrócili uwagę także na szersze podejście do projektowania gier dla SteamOS. Firma podkreśliła kilka istotnych elementów, które twórcy powinni brać pod uwagę. Jednym z nich jest obsługa trybu offline już przy pierwszym uruchomieniu gry. Valve sugeruje również, że optymalizacja produkcji pod słabsze konfiguracje sprzętowe pozwala znacząco poszerzyć grono odbiorców. Deweloperzy zostali także zachęceni do projektowania gier z myślą o rosnącej liczbie użytkowników kontrolerów oraz o przyszłych urządzeniach korzystających z systemu SteamOS. Zaprezentowane wymagania pokazują, że Valve konsekwentnie rozwija swój ekosystem sprzętowy. Mimo problemów w globalnym łańcuchu dostaw pamięci firma wciąż pracuje nad nowymi urządzeniami związanymi z platformą Steam. Niestety data premiery sprzętu wciąż nie jest znana, ale Valve planuje wypuścić go na rynek jeszcze w tym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.