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Duża zmiana w ARC Raiders. Matchmaking będzie śledził sposób rozgrywki

Mikołaj Berlik
2026/07/08 09:50
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Nowa aktualizacja oddzieli statystyki gry solo, w duecie i trio, aby poprawić dobór przeciwników.

Embark Studios udostępniło aktualizację 1.36.0 do ARC Raiders. Największą nowością jest przebudowany system matchmakingu, który będzie osobno analizował styl gry w każdym trybie.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders – matchmaking dopasuje się do sposobu gry

Twórcy ARC Raiders od dłuższego czasu pracują nad usprawnieniem systemu dobierania graczy. Aktualizacja 1.36.0 wprowadza jedną z najczęściej wyczekiwanych zmian, przygotowaną na podstawie opinii zebranych podczas ankiety przeprowadzonej w maju. Od teraz matchmaking będzie oddzielnie śledził zachowanie graczy w rozgrywkach solo, duo oraz trio. Oznacza to, że preferowany styl zabawy w jednym trybie nie będzie wpływał na dobór przeciwników i sojuszników w pozostałych.

Według Embark wcześniejszy system prowadził do sytuacji, w których gracze nastawieni na spokojne wykonywanie zadań podczas samotnej rozgrywki trafiali do bardziej wymagających meczów trio. Z kolei osoby preferujące intensywne starcia PvP w trzyosobowych drużynach mogły później otrzymywać bardziej agresywne lobby również w trybie solo. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować ten problem i pozwolić swobodnie przełączać się pomiędzy różnymi stylami zabawy.

Aktualizacja wprowadza także wydarzenie przygotowane we współpracy z The Finals. Od 9 do 30 lipca gracze będą mogli zdobyć zestaw kosmetyczny zawierający strój Azimuth oraz plecak Archeologist.

GramTV przedstawia:

Wasze wstępne sojusze z Nomadami z każdym dniem nabierają tempa. Nomadzi przemierzają ulice Speranzy, przynosząc opowieści, cenne informacje i łupy do wymiany. W miarę jak obecność ARC na powierzchni stale rośnie, nawiązanie solidnych przyjaźni nigdy nie było tak ważne.

Właśnie ukazała się aktualizacja 1.36.0, zawierająca poprawki błędów, ulepszenia jakości życia, modyfikacje systemu dobierania graczy, nowy sezon wypraw i prób oraz strój crossoverowy ze świata wirtualnego teleturnieju THE FINALS!

Embark zapowiada, że będzie nadal rozwijać system matchmakingu w oparciu o opinie społeczności. Warto przypomnieć, że Arc Raiders jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-will-track-your-playstyle-separately-for-matchmaking/

Tagi:

News
PC
strzelanka
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
ARC Raiders
Embark Studios
Mikołaj Berlik
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