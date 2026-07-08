Duża zmiana w ARC Raiders. Matchmaking będzie śledził sposób rozgrywki

Twórcy ARC Raiders od dłuższego czasu pracują nad usprawnieniem systemu dobierania graczy. Aktualizacja 1.36.0 wprowadza jedną z najczęściej wyczekiwanych zmian, przygotowaną na podstawie opinii zebranych podczas ankiety przeprowadzonej w maju. Od teraz matchmaking będzie oddzielnie śledził zachowanie graczy w rozgrywkach solo, duo oraz trio. Oznacza to, że preferowany styl zabawy w jednym trybie nie będzie wpływał na dobór przeciwników i sojuszników w pozostałych.

Embark Studios udostępniło aktualizację 1.36.0 do ARC Raiders . Największą nowością jest przebudowany system matchmakingu, który będzie osobno analizował styl gry w każdym trybie.

Według Embark wcześniejszy system prowadził do sytuacji, w których gracze nastawieni na spokojne wykonywanie zadań podczas samotnej rozgrywki trafiali do bardziej wymagających meczów trio. Z kolei osoby preferujące intensywne starcia PvP w trzyosobowych drużynach mogły później otrzymywać bardziej agresywne lobby również w trybie solo. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować ten problem i pozwolić swobodnie przełączać się pomiędzy różnymi stylami zabawy.

Aktualizacja wprowadza także wydarzenie przygotowane we współpracy z The Finals. Od 9 do 30 lipca gracze będą mogli zdobyć zestaw kosmetyczny zawierający strój Azimuth oraz plecak Archeologist.