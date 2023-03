Steam Deck świętuje pierwsze urodziny. Z tej okazji Valve ogłosiło promocję

Steam Deck to przenośna konsola do gier wypuszczona przez Valve.

Steam Deck nie należy do najtańszych, ale z okazji pierwszych urodzin pojawiła się promocja i można go kupić nieco taniej.

Steam Deck jest obiektem westchnień wielu graczy, ale nie ma się co oszukiwać, bardzo często to właśnie cena skreśla go z listy zakupowej. Z okazji pierwszych urodzin pojawiła się okazja na zakup za mniejsze pieniądze, a po obniżce o 10% można go sobie sprawić za 300 zł mniej.

Steam Deck to w zasadzie pomniejszony maksymalnie komputer, napędzany linuksowym systemem SteamOS. Już chwilę po ogłoszeniu cieszył się on tak wielką popularnością, że trzeba było składać peorder i ustawiać się w długiej kolejce oczekujących. Pierwsze egzemplarze docierały wtedy do kupujących z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Obecnie ta sytuacja wygląda dużo lepiej, bo Valve zwiększyło dostawy, ale barierą wciąż jest spora cena.

Właśnie minął rok od premiery i to w związku z tą okazją Valve zdecydowało się ogłosić promocję, oferując Steam Deck w nowej obniżonej o 10% cenie. Jeśli chcecie zaoszczędzić odrobinę na jego zakupie, to teraz jest taka właśnie okazja. Musicie się jednak pospieszyć, ponieważ promocja trwa jedynie do 23 marca.

Dzięki przecenie, najtańszą wersję konsoli Steam Deck można kupić za nieco ponad 1700 zł. Mowa tu o wersji z 64 GB pamięci (eMMC) i futerałem.

Steam Deck w promocji - tak wyglądają ceny w Polsce.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają obniżone ceny wszystkich wersji Steam Deck.