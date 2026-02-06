Współczesne gry boją się zaufać graczom. Prawda czy fałsz?

Czy widowiskowość i filmowość nie zabierają grom tego, co najważniejsze – realnej sprawczości gracza?

Czy dzisiejsze gry są zbyt filmowe kosztem sprawczości gracza? Natrafiliśmy na ciekawą tezę, którą podzielił się serwis ComicBook.com. Dziennikarz zwraca uwagę na rosnący problem w nowoczesnych produkcjach AAA – brak zaufania do odbiorcy. Poddajemy to stwierdzenie pod dyskusję.

Współczesne gry boją się zaufać graczom?

Warto zwrócić uwagę na to, że współczesne gry nigdy nie były tak efektowne pod względem grafiki, dźwięku i skali widowiska. Twórcy potrafią budować sceny, które zapierają dech w piersiach, jednak coraz częściej robią to, odbierając graczowi kontrolę w kluczowych momentach. Zamiast pozwolić na improwizację, ryzyko czy nawet porażkę, gry uciekają w przerywniki filmowe, blokowanie sterowania lub sekwencje QTE. Efekt? Gracz ogląda wielkość, zamiast ją przeżywać. Gdy kluczowa eksplozja, dramatyczny pościg czy finałowe starcie dzieją się poza faktyczną rozgrywką, napięcie zostaje zastąpione pasywną obserwacją.